Un gremio municipal pide la reapertura de las negociaciones salariales

El secretario general de la Unión Sindical de Empleados Municipales de Junín (USEM), Ángel Wasniovsky, reclamó la urgente reapertura de las paritarias, porque "los sueldos de los municipales de Junín están por debajo del ritmo de inflación, sobre todo las categorías más bajas que estaban por debajo del Mínimo Vital y Móvil y no tuvieron en los hechos incremento alguno en la primera parte del año".

Aseguró que "la inflación en el curso del año ha sido muy alta, lo que sumado a la enorme pérdida adquisitiva que tuvieron los municipales durante el 2020 ha diluido los aumentos acordados".

Por resolución del Ministerio de Trabajo del 06/07/2021 se elevó el Salario Mínimo Vital y Móvil a $27.216 desde el 1 de julio y será de $28.080 desde el 1 de agosto.

“Imposible subsistir”

Wasniovsky agregó: "Es imprescindible activar inmediatamente la cláusula de revisión, porque hay muchos empleados a los que se les está haciendo imposible subsistir. La mayoría de los municipales se han endeudado para cosas tan básicas como pagar la electricidad y el gas de sus hogares. Es insostenible este nivel paupérrimo del salario municipal".

Y añadió: "Durante todo este tiempo de pandemia el personal municipal estuvo en la primera línea de batalla cumpliendo con su responsabilidad social a pesar de, muchas veces, no contar con todos los elementos necesarios. En todo el año 2020 no tuvimos un solo peso de aumento salarial con el argumento de que la municipalidad no tenía dinero y que había caído la cobrabilidad de las tasas. Hace alrededor de dos meses, cuando el Intendente debió elevar al Concejo Deliberante la rendición de cuentas, nos enteramos que nada de eso era cierto, los ingresos del municipio previstos en el presupuesto se habían cumplido, los vecinos habían continuado pagando las tasas municipales y el Intendente se había guardado 307 millones de pesos en plazo fijo”.

Para finalizar, le pidió al intendente Petrecca "que nos hable con la verdad y que ordene la inmediata reapertura de la paritaria para recomponer el salario de todos los empleados municipales. El municipio tiene los fondos necesarios y los municipales tienen la imperiosa necesidad de recomponer sus ingresos para poder vivir con dignidad".