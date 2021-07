Una juninense publicó su cuento infantil que escribió a los 12 años

La escritora y antropóloga juninense María Inés Malchiodi (68) publicó un libro que redactó a los 12 años, y que fue ilustrado por su nieta Emilia (10).

Se trata de un cuento infantil titulado “Sally, la gata” que tuvo que aguardar 56 años para poder salir a la luz y darse a conocer en el público.

“Todos los veranos, mi madre me acostumbraba a producir en alguna actividad durante la mañana. Por ejemplo tenía que aprender a hacer bordado con la señorita Gutiérrez que quedaba por la calle 2 de Octubre y también a hacer costura con una señora cerca de mi casa”, recordó Malchiodi en diálogo con Democracia.

“Otro día tenía que ayudar a limpiar en mi casa, después tenía que leer y otro de los días de la semana tenía que sentarme a escribir. Todo esto lo hacía para poder ir a la pileta en la tarde, de manera que tuve una infancia muy productiva”, indicó.

Y agregó que “a los 12 años mi madre me impulsó a escribir un libro para niños y como a mí me gustaban mucho los gatos, que en mi casa no me dejaban tener, me inventé un cuento de una gatita. Entonces cuando me tocaba redactar en la semana, yo tenía que escribir un capítulo, pero a veces me entusiasmaba y hacía más de uno. Esto sucedió un mes de febrero”.

“Recuerdo como si estuviera viendo a mi mamá de espalda cocinando y yo en la mesa del comedor con el cuadernito, que aún conservo, con el lápiz y la goma, escribiendo mi cuento”, expresó.

Pasaron los años, y en plena pandemia, “yo viviendo en Potrero de los Funes y mis nietos en Mar del Plata, teníamos la comunicación virtual cada día y se nos iban acabando los temas, cuando se me ocurrió pasarles el libro Sally para que mi hijo lo imprimiera y se lo diera a leer a los chicos”, explicó la escritora.



“En ese momento, Emilia tenía 9 años y Benjamín 6. Emilia es una chica muy activa y observadora, que dibuja muy bien, y que me hizo una devolución maravillosa mandándome el dibujo de la tapa del libro. Pero lo que más me maravilló fue lo que había escrito al pie”, señaló.

“En lo que sería la tapa, ella le puso ‘Sally, la gata’, la dibujó y abajo escribió: ‘Autora, María Inés Malchiodi’ e ‘ilustradora, Emilia Tula’. Para mí fue una emoción muy grande y me motivó a pedirle que lo leyera de nuevo y que dibujara el motivo central de cada capítulo que son 24”, expresó.

“Cuando terminó con los dibujos, siguió con la contratapa en la que dibujó a la gata de espaldas. Después de 11 meses de no vernos, en Navidad nos juntamos y decidimos publicarlo”, subrayó.

“Al pasar el texto original a la computadora me di cuenta que tenía una riqueza de léxico muy importante. Realmente si hay alguien a quien a agradecerle el haber sido una escritora es a mi madre, ya que me impulsó a leer y escribir”, indicó.

“Debo agradecer, también, a mi maestra de quinto grado de la Escuela 24, Micaela Felisa Gurusiaga, un encanto de señorita que seguramente mis compañeros recordarán con mucho afecto, que nos hacía redactar y me alentaba a seguir con mis redacciones”, concluyó.