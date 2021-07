A los 90, Antonio Mirenda cumplió el sueño de terminar el secundario

Cuando terminó la escuela primaria, a los 14 años, Antonio Mirenda estaba entusiasmado con empezar el secundario, pero la pérdida de su papá, cambió por completo su realidad y debió salir a trabajar para ayudar en su casa.

Lejos de olvidarlo, aquel deseo de cumplir con su sueño lo acompañó por años y se materializó hace algunos días, a sus 90 años, al recibir finalmente su título secundario, incluso en tiempos difíciles, como los de la pandemia.

Entusiasmado con su logro, y luego de haber obtenido también la medalla al mejor promedio, Antonio dialogó con Democracia sobre la experiencia y aseguró que no descarta estudiar algo más.

Estudiar a los 90

Luego de comenzar su vida laboral como cadete, Antonio trabajó en el ferrocarril, como maquinista, durante 35 años, hasta que se jubiló.

Padre de dos hijas, Mirta y Marisa, y con una personalidad inquieta y curiosa, hace tres años decidió inscribirse en la Escuela 12 para cumplir su deseo. Un deseo que había tenido que postergar demasiados años.

“Antonio ¿por qué no estudiás el secundario?”, cuenta que le aconsejaron sus allegados. Y la idea lo entusiasmó de lleno, así que puso manos a la obra.

“Fui a la escuela 18, donde había hecho el primario y pedí las constancias, pero tuve que ir al Consejo Escolar, porque se había perdido todo”, cuenta.

“A los 87, casi 88, ya empecé a cursar en la Escuela 12”, donde funciona la secundaria.

Y su paso sin dudas fue de lo más diverso, a su avanzada edad, con compañeros que rondaban los 20, 30 y 40 años.

Y lejos de ser una dificultad, por el contrario, la conexión con sus compañeros facilitó las cosas.

“Nos reuníamos a hacer actividades. Yo creo que entre todos es mejor”, aseguró.

El motor, la curiosidad

Fue posible asistir a clases durante 1° y 2° año, previo a la pandemia, pero luego Antonio tuvo que manejarse con la virtualidad, que asegura, no le resultó de lo mejor, pero lo llevó adelante.

Como si fuera poco, al logro de culminar el secundario, Antonio le sumó también la obtención de la medalla al promedio más alto.

“Soy curioso”, asegura, “muchas cosas me llaman la atención y busco los por qué”, contó.

Su materia preferida es matemática y aseguró que siempre está rodeado de cuadernos y papeles, ya sea escribiendo o haciendo cuentas.

Y sin proponerse dar ningún ejemplo, sin dudas su historia inspira y contagia a muchos.

Además, no descartó fijarse un nuevo objetivo y continuar estudiando.