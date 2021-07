Más de 140 empresas de Junín recibieron fondos del Estado

Durante junio, 147 empresas de Junín recibieron $32.737.355 por parte del Estado Nacional para los sueldos de 1677 empleados, en el marco del programa Repro II del Ministerio de Trabajo de la Nación.

A través del Programa de Recuperación Productiva II (Repro), el Estado nacional transfiere a los empleados de la empresas que se vieron afectadas por la pandemia un porcentaje de su salario.

El jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Fernando Burgos, explicó que “se trata de una asistencia nacional para sostener el empleo, ayudando a las empresas a pagar el salario de sus empleados y garantizando a los empleados el cobro de sus sueldos. Desde el inicio de la pandemia el Estado Nacional y también el provincial vienen poniendo a disposición de la empresa herramientas como el Repro para sostener el empleo y la actividad económica”.

“Los montos que reciben los empleados dependen del sector al que pertenecen llegando a ser de $22.000 por cada empleado para el sector Salud. En el caso de Junín, en el mes de junio hay una empresa que recibió más de 9 Millones de pesos, otras que recibieron entre 1 y 3 Millones de pesos”, detalló Burgos.

Sectores críticos

Además, el funcionario explicó que “la mayoría estuvo destinada a la actividad laboral de los sectores críticos, a empleadores del sector de la Salud, y, en menor medida, a sectores afectados no críticos. A este número se le suman los trabajadores independientes que pertenecen a los sectores críticos, como los gastronómicos”.

“Este es sin duda un gran esfuerzo que está realizando el Gobierno nacional, hay muchos dirigentes o funcionarios políticos de la oposición que se dedican a criticar por redes sociales, mientras tanto, el Gobierno del presidente Alberto Fernández no solo está llevando a cabo la vacunación más importante de la historia si no que también está cuidando las fuentes laborales de todas y todos los juninenses”.

Por último, Fernando Burgos informó que “todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre este programa, pueden concurrir a las oficinas de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo ubicada en Bartolomé Mitre 225”.