Instan a productores de chacinados a la prevención de casos de triquinosis

En los últimos años no ha habido casos de consumo humano de cerdos contaminados con triquina, en el distrito de Junín. Es decir, no hubo personas enfermas por triquinosis, pero sí se ha detectado carne de cerdo, incluso de jabalí, contaminados, que ha sido decomisada y quemada.

La alerta está durante todo el año, pero es en invierno cuando los productores eligen hacer chorizos secos y demás fiambres, alimentos donde puede estar la larva que origina la temida enfermedad. Una enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal, y tarda varios días en manifestarse a partir del consumo del alimento contaminado.

En Arroyo Seco, por ejemplo, hace pocos días se confirmaron 5 casos de triquinosis en humanos y hay otros casos en estudio, de personas que presentan síntomas. Mientras que en Pehuajó se desactivó un potencial foco de triquinosis, gracias a que el productor llevó al municipio la muestra a analizar, resultando positiva para triquinosis. El accionar responsable del productor impidió la propagación de este mal.

También hay alerta en los jabalíes que hay en los campos. En la zona de Herrera Vegas, partido de Hipólito Yrigoyen encontraron triquinosis, a fines de junio último. La muestra del animal fue remitida al laboratorio municipal de Pehuajó donde se detectó el parásito. El análisis arrojó resultado positivo en triquinosis.

Lo cierto es que más vale prevenir esta enfermedad, que ya afectó a Junín y partidos vecinos, no hace tantos años atrás.

Casualmente, el martes último, 6 de julio último, fue el Día Mundial de las Zoonosis, y es cuando se recuerda el enorme impacto en la vida humana que tienen estas enfermedades transmitidas por los animales.

¿Qué es?

La triquinelosis, también llamada triquinosis, es una enfermedad zoonótica causada por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales, fundamentalmente de cerdo, infectados con larvas del parásito llamado Trichinella.

El veterinario Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología, al ser entrevistado por Democracia, explicó que como la triquinosis es una enfermedad que se transmite a través de los alimentos, desde Bromatología se hacen los controles pertinentes a los alimentos que pudieran estar contaminados.

“Nosotros tenemos potestad para inspeccionar todos los comercios de Junín para ver que se cumplan las normativas existentes relativas a bromatología, entre los productos están los de origen cárnico, que puedan ser contaminados con triquina, principalmente cerdos”, explicó el funcionario municipal.

Según lo expuesto, estos controles son cumplimentados en la Cabina Sanitaria. La parte de Bromatología controla toda la documentación de la mercadería que ingresa a Junín. Los controles de la carne se hacen en los frigoríficos. Está prohibido la faena particular y venta de esa carne o fiambres a comercios. Eso se puede detectar en los controles que hace la Dirección de Bromatología a los comercios. Es decir, para hacer chorizos se debe tener una habilitación especial, cosa que a muchas veces no lo sabe el carnicero.

Los chorizos no son tan inconvenientes, porque generalmente no se comen crudos sino a la parrilla cocidos y la larva de triquinosis, si la tiene, muere con el calor. El fuego es lo único que la mata. Lo mismo pasa con los lechones que se hacen para fin de año, que están bien cocidos generalmente.

Los registros

El problema son los chorizos secos, carnes de cerdo a la salazón o ahumadas (panceta, jamón, etc.) que no se cocinan, sino que van a secaderos, porque si tienen larvas del parásito de la triquinosis pueden quedar vivas. Cuando hace más frío (de mayo a agosto) es cuando se hacen los chorizos secos, los fiambres en general.

Los controles se hacen durante todo el año, porque se debe saber que esos fiambres que salen a la venta tienen la etiqueta de la persona habilitada que lo hizo, un RNE (Registro Nacional o Municipal de establecimiento) y un RNPA (que es el Registro del Número del Producto Alimenticio).

En Junín

Durante la gestión del doctor Ferrero, que son seis años aproximadamente, ha habido algunos casos detectados de triquinosis en cerdos, pero por suerte no hubo personas enfermas por ese mal en el partido de Junín, como sí sucedió 7 a 8 años atrás.

“Hemos encontrado algunos casos, a raíz de gente particular que tiene cerdos para hacer chacinados y llevó las muestras a analizar, que dieron positivo. Entonces, se va al lugar de procedencia del cerdo para determinar si el resto de los animales también están contaminados. A ese procedimiento en frigorífico se llama ‘faena higiénica’, los contaminados con triquina se los manda al digestor (a altas temperaturas) y desaparecen. Los que no tienen triquina, el propietario los puede vender al público”, explicó Ferrero.

Si hay triquinosis en otros lados y llegan a Junín productos contaminados, ¿Cómo se previene la enfermedad en humanos?

A esta pregunta el doctor Ferrero afirmó que todos los servicios de Bromatología de la provincia estaban contactados por grupo de whatsapp para dar la alerta ante cualquier evento que dé cuenta de cerdos con triquinosis. “Si es en frigorífico, no pasa nada porque van a parar al digestor. El problema es cuando entran chorizos en los comercios, entonces así se da la alerta para evitar las ventas y compras de esos productos contaminados”, apuntó.