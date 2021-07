Con representantes de Junín y la Región: el sector rural encabezó fuertes protestas

Productores agropecuarios autoconvocados encabezaron ayer protestas masivas en distintas ciudades del país, con epicentro en San Nicolás, para manifestar su rechazo a las políticas hacia el sector, cuestionar la estrategia sanitaria frente a la pandemia y fustigar el "intervencionismo estatal" en distintas áreas.

En la protesta -realizada en el día de la celebración de la Independencia- participaron dirigentes que integran la Mesa de Enlace, quienes terminaron subiendo al escenario -a pesar de que no estaba previsto- y lanzaron fuertes críticas a las políticas oficiales.

Si bien inicialmente solo iban a marcar presencia, la magnitud del evento los terminó convenciendo de subir al escenario y cuestionar con fuerza el rumbo económico.

Jorge Chemes, de CRA, dijo: "Nos piden solidaridad y nos hablan de pobreza, pero la realidad es que la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que están haciendo con el sector productivo", y tildó de "mentiroso" al Gobierno de Alberto Fernández.

Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, reclamó diálogo y le pidió al Presidente que "ayude a construir y no a destruir". Y a la gente le dijo: "No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades".

Carlos Iannizzotto, de Coninagro, alertó que el cierre de las exportaciones de carne vacuna es "inexplicable", sostuvo que con esa medida "pierden todos los sectores de la Argentina" y criticó la nueva ley de biocombustibles y la estatización de la Hidrovía.

En tanto, Carlos Achetoni, de Federación Agraria, enfatizó: "No nos arrodillamos cuando vamos a hablar con un gobernante; respetamos la institucionalidad, pero le decimos lo que sentimos, y le advertimos que iban a pasar estas cosas, porque nunca vamos a entregar la dignidad".

Acto masivo

En San Nicolás, cientos de camionetas se estacionaron a la vera de la ruta 9 -une Buenos Aires con Rosario-, en las proximidades del lugar del acto.

Los participantes portaron banderas argentinas y pancartas con distintas consignas contra las políticas oficiales.

Hubo también actos de gran calibre en Santa Fe (Avellaneda), San Luis, Chaco y Entre Ríos, mientras que en Tucumán la protesta se unió a una movilización de rechazo a la presencia del presidente Alberto Fernández, y hasta se produjeron algunos incidentes.

Los reclamos del campo incluyeron un amplio listado que fue desde el cepo a las exportaciones de carne al manejo de la pandemia y la gestión de vacunas.

Pero también hubo cuestionamientos al regreso de las clases presenciales, la reforma judicial y las jubilaciones.

Desde temprano se concentraron a la vera de la autopista decenas de automóviles, camionetas y tractores, con banderas argentinas y carteles con distintos reclamos.

No se observaron representaciones políticas, pero sí participaron como asistentes la titular de Pro, Patricia Bullrich; el líder del Partido Libertario, José Luis Espert; y el ex ministro macrista de Agroindustria Luis Etchevehere, entre otros dirigentes.

Montada sobre un caballo, Bullrich destacó que "todos están acá acompañando al campo, entendiendo que sus causas son importantes. Hay una necesidad de que Argentina se libere del populismo y avance a un país competitivo".

En San Nicolás se pudieron observar carteles con leyendas que reclamaban contra las restricciones a las exportaciones de carne y la estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Pero también hubo reclamos contra las limitaciones para viajar, el cierre de escuelas y la campaña de vacunación contra el coronavirus, entre otros puntos.

Con la consigna "Ciudadanos movilizados en defensa de la producción, el trabajo y la educación", los organizadores mostraron sus disidencias también por las restricciones que complican el funcionamiento de comercios e industrias.

Al escenario, exhibido con una bandera argentina que lo cruzaba y llevaba la leyenda "Ciudadanos por la República", subieron representantes de distintos sectores, desde chacareros hasta dirigentes de la actividad inmobiliaria y el comercio.

Testimonios de la Región

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia que el balance del acto “es muy positivo, porque fue un acto grande, importante, con muchos oradores, y lo más interesante es que no fue solo del campo, sino de muchos sectores, como la industria, la Educación”.

Según el dirigente rural de esta ciudad, la manifestación “tuvo una convocatoria alta. Los organizadores calculan que hubo 65 mil participantes. No fue solo en San Nicolás, sino también en el sur de la Provincia y en muchos lugares del país”.

“Una de las protestas del campo fue por la medida de cierre de exportaciones que fue una medida mala para todos, innecesaria y que habla de la improvisación e impericia, que no solucionó nada. Es más, la carne aumentó y cerraron frigoríficos”, cuestionó.

“Encima de que estamos en pandemia, se busca un problema innecesario. Sabemos que hay que preocuparse por los alimentos, pero hay una inflación grande que aumenta todo. Si queremos que los productos bajen, este no es el camino”, consideró.

Y agregó: “Quedamos mal ante el mundo. Las políticas exteriores nos están aislando cada vez más, generando alianzas con países no democráticos como Venezuela”.

En tanto, Alberto Pasquini, titular de la Sociedad Rural de Chacabuco, afirmó a este diario: “Asistió gente de toda nuestra región y fue muy masivo. Los que estaban más alejados hicieron los movimientos en Azul, más allá de que han venido hasta de Salta. La consigna fue que respeten nuestros derechos, ya que estamos entrando en un país de lo prohibido. Estamos violando el artículo 14 de la Constitución. Queremos la libertad de producir, para dejar atrás la pobreza, porque la pobreza no la generó el ciudadano”.

Y agregó: “Fue una marcha del ciudadano de a pie, más allá de los sectores agropecuarios, ganaderos, cámaras frigoríficas, hoteleros, comercios, turismo, Educación, bodegueros y todo aquel que quiere laburar. Hubo una buena expresión y una buena concurrencia en San Nicolás, donde todos se expresaron un común denominador: la libertad”.

“Hoy hay que enfocarse en la gente joven. Hubo mucha juventud de todos los sectores expresándose y esperemos que marquemos una bisagra en el común del ciudadano por ir a una democracia y no a una autocracia, haciendo valer los valores. Hay que hacer más y menos leyes, menos prohibiciones. Hoy acortaron la exportación de carne vieja que se comercializaba a China y la de mostrador no bajó de precio”, lamentó.

Por su parte, Rodrigo Esponda, productor rural de Junín y dirigente de la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “Fue un acto muy bueno, multitudinario, con gente de todo el país que se movilizó y que no fue convocada exclusivamente por el sector agropecuario. Había representantes del turismo de Rosario, Padres Organizados, docentes, jubilados, consignatarios del Mercado de Liniers, por lo que hubo discursos de distintos extractos. Todos los oradores fueron muy claros, muy precisos, todos piden que vuelvan los chicos a las clases presenciales, porque necesitan compartir con sus compañeros. También pedimos poder volver a trabajar, porque hay muchas actividades que no están trabajando, como las empresas de turismo. Poder volver a trabajar normalmente en el sector agropecuario, sin las trabas que se impusieron en este último tiempo, con los mercados de trigo y maíz que no se puede exportar o hay trabas y el cierre de exportaciones de carne, que ha generado una distorsión y una destrucción del mercado de carnes impresionante, que lo único que ha generado es un perjuicio al productor, que no tiene dónde ubicar mercadería que en la Argentina no se consume, a los trabajadores que ven amenazados sus puestos de trabajo y la verdad que el consumidor no ha notado ninguna diferencia cuando va a la góndola o al mostrador de la carnicería, con lo cual evidentemente es una medida errada y la tienen que corregir rápidamente”.

Y agregó: “También se pidió por las libertades individuales, por las personas que querían movilizarse y estaban imposibilitadas por distintas restricciones, por la independencia de la Justicia, para que los jueces y fiscales puedan actuar con libertad, sin presiones”.

“Volvimos conformes con la gente que participó, por la responsabilidad de la gente que participó y la tranquilidad con la que se llevó adelante la manifestación. Me parece que había una necesidad muy grande de expresarse y no creo que sea la última”, señaló.

Rechazo a la protesta de la Mesa de Enlace

Dirigentes sindicales, sociales y agropecuarios criticaron la protesta organizada ayer por la Mesa de Enlace del campo y coincidieron en señalar que el acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás "fue una acción política en el arranque de campaña" de Juntos por el Cambio (JxC) para las próximas elecciones.

"Ese fue un acto partidario, no son el campo; son señores y señoras que lo único que le interesa son sus ganancias, no les interesa el país", dijo el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, en declaraciones a C5N.

El dirigente sindical apuntó: "Esa es la oposición que hay en el país, una oposición reaccionaria, que odia a los trabajadores; ellos están permanentemente desgastando al Gobierno, quieren un gobierno desgastado para las elecciones, pero no lo van a lograr".

"Ellos son el odio hacia los trabajadores y hacia el peronismo, la derecha es el odio hacia los trabajadores, nosotros somos la solidaridad con los que más lo necesitan", amplió.

Pedro Peretti, dirigente agropecuario y extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) opinó que "no fue una protesta del campo, fue una protesta de neto corte político convocada por una entidad vinculada a Cambiemos como es 'Campo más Ciudad', más la presencia de Patricia Bullrich ahí, paseándose a caballo entre medio de la gente".

El dirigente de los pequeños productores agropecuarios sostuvo por C5N que "en San Nicolás no hubo una sola consigna a favor del campo argentino y su realidad, no hubo mención al tema agropecuario, ni de la problemática de la tierra, ni de los pequeños productores, ni nada".

El diputado de Consenso Federal Alejandro "Topo" Rodríguez dijo a través de su cuenta de Twitter: "Hace dos días, en #TANDIL me consultaron por "la protesta del campo" convocada para el 9 de Julio. Advertí que no debía convertirse en un acto político electoral con tintes partidarios. Ya fue! Es un acto del #PRO con @PatoBullrich a la cabeza".