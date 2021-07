Inserción laboral para jóvenes discapacitados

La Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín apoya a distintos microemprendimientos locales para fomentar su difusión y lograr que se incorporen al mercado laboral.

Uno de los tantos proyectos que se acompaña es el de la escritora Ana Paula Hankin, quien se especializa en literatura infantil. “Tener esta ayuda por parte del municipio es algo maravilloso”, afirmó.

A propósito de esto, la abogada Karina Sánchez, titular de dicha cartera municipal, manifestó: “En el marco del Programa de Inserción Sociolaboral que venimos trabajando desde hace varios años, implementamos muchas acciones, tales como talleres y acompañamiento a los jóvenes que tienen un proyecto y que, sobre todo por la pandemia, tienen dificultades para conseguir trabajo".

“En este caso, estamos muy contentos de acompañar a Ana Paula (Hankin) en todo el proceso para que pueda ofrecer el producto que ha creado vinculado a la literatura infantil y queremos encontrar la mejor manera de insertarla en el mercado para que pueda tener sus ganancias”, afirmó.

En tanto, Ana Paula Hankin, escritora y autora de libros infantiles expresó: “Tener esta ayuda por parte del municipio es algo maravilloso, porque nos impulsa para insertarnos en el mercado laboral y de esta manera poder mostrar lo que nosotros sabemos hacer”. Luego, indicó que “en mi caso escribo cuentos infantiles, los ilustro y sería muy bueno poder insertarlos en el mercado y venderlos en las diferentes instituciones que lo requieran”.

Seguidamente, Hankin hizo referencia a su pasión por la escritura al decir “siempre me gustó escribir y esto me motivó a realizar este emprendimiento para también trabajar con niños que es otra de mis pasiones. Se me ocurrió juntar las dos cosas en este proyecto, así que estoy muy contenta por llevarlo adelante”.

A su vez, Inés Giorgi, terapista ocupacional del área mencionada indicó: “Estamos muy contentos en poder acompañar a todos los jóvenes que tratan de reubicarse y reencontrarse en esta situación. Muchos empezaron a generar sus propios microemprendimientos y la idea es apoyarlos en el proceso para todo lo que necesiten”.

“Nos concentramos desde el inicio para ver cómo hacer para que la idea sea viable y posible. Pasamos por todas las etapas: hacemos capacitaciones y acompañamos desde la búsqueda de costos hasta la posible inserción en el mercado, sea el producto que sea”.