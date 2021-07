Estado de alerta y asamblea permanente frente al Hospital Interzonal de Agudos

Trabajadores de la Salud nucleados en el Sindicato de Salud Pública que dirige José María Córdoba a nivel local, están haciendo asambleas frente al HIGA y protestando, porque, además de no haber cobrado el bono de 6500 pesos por mes, no les alcanza el sueldo.

“Nos pidieron que nos pusiéramos a la cabeza de los reclamos – dijo Córdoba- entonces desde Salud Pública decidimos apoyar a los compañeros y estar en asamblea permanente. Reclamamos sueldos dignos, que le permitan al trabajador llegar a fin de mes. El Gobierno, que se ocupa de la Salud pública tanto provincial como municipal, tiene la obligación de dar respuesta”.

“Nosotros estaremos en estado de alerta, para ver qué hace el Gobierno. Dicen que van a pagar el bono entre el 6 y 7 de julio. Los empleados de la Salud recibirían el bono, pero exigimos la reapertura de paritarias ya que a mitad de año la inflación superó todos los aumentos que dio en el año, manifestó el dirigente.

“Queremos, exigimos que se acuerden de la Salud”, afirmó, para luego aclarar que a las personas que acuden al Hospital por sus servicios no iban a ser afectadas para nada, por ahora, atendiéndose gracias al sacrificio enorme que hacen todos los esenciales. Todavía no queremos perjudicar a nadie, pero que nos entiendan que los sueldos de los trabajadores hospitalarios son bajos y no les alcanza hasta fin de mes”.

Respecto al agotamiento del sector enfermería, y la falta de enfermeros por otra parte, José María Córdoba dijo: “Los enfermeros no dan más. Están con un cansancio terrible. Ya no les alcanza cinco días, quieren y se merecen vacaciones. Hay compañeros que trabajan en el Hospital y en el privado, entonces ya no dan más. Exigimos nombramiento de todo personal esencial que haga falta en el Hospital”.