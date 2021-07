Movilización de ATSA: piden mejoras salariales para personal de Salud privada

Recorriendo clínicas y centros de Salud privados, trabajadores de la Salud nucleados en ATSA realizaron una movilización para solicitar mejoras salariales.

“Este año no nos quieren dar aumento de sueldo”, manifestó Héctor Azil, secretario general de ATSA Filial Junín.

Si bien tenían previsto hacer al menos dos paros de actividades el jueves y viernes pasados, durante 4 horas por día, el Ministerio de Trabajo dispuso conciliación obligatoria, medida que fue acatada por el gremio, pero resolvieron hacer movilizaciones a modo de escrache hasta que se levante la medida impuesta.

Azil, respecto a la movilización explicó: “Estamos reclamando por el salario de los trabajadores de la Salud del sector privado. A pesar de la conciliación obligatoria, nadie afloja y todas las semanas, hasta que venza la conciliación saldremos”.

“Estamos en las puertas de los establecimientos, concientizamos a la gente, no queremos molestar a nadie, pero sí hacer saber que a los trabajadores de la Sanidad, que contuvieron la pandemia, durante 500 días y muchos sin vacaciones, no le quieren dar un aumento salarial que es por demás merecido. Por eso, los compañeros y compañeras que están dentro de los establecimientos sepan que nosotros la seguimos peleando. Porque ellos ya estaban convencidos, la conciliación obligatoria vino porque se sabía que el paro iba a ser contundente”, afirmó.

“Esperaremos – dijo Azil-, ojalá se pueda recomponer la paritaria antes, pero cuando se venza la conciliación estamos preparados para tomar medidas de fuerza, obviamente. Si bien tuvimos recomposición salarial en marzo, era para ajustar la diferencia de paritaria 2020. La del 2021 vence ahora, en julio, y no tenemos ningún tipo de ofrecimiento de mejora salarial”.

El dirigente dijo que el sector estaba convencido de hacer el reclamo. “Vemos la fuerza que tienen los trabajadores no solo de Junín, sino de todo el país. Está muy firme el reclamo y vamos a lograr una paritaria como corresponde”, anticipó.

Apuntó si bien mañana miércoles había una audiencia en el Ministerio de Trabajo por la paritaria, pero tenían buenas expectativas para esa reunión, con lo cual hasta que no terminara la conciliación obligatoria seguirán con las medidas de escraches y asambleas, aunque no realizarán paro porque no los habilita la ley.

Solicitud: se estima que ATSA solicita un 45 por ciento de aumento desde julio hasta enero inclusive: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% entre octubre y noviembre, 5% en enero, y en febrero cláusula de revisión de acuerdo a la inflación.