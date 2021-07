En Junín se percibe una fuerte baja del consumo de carne vacuna

La baja en el poder adquisitivo y los aumentos en el precio de la carne impactaron a pleno sobre el consumo en la Argentina, según un informe de la Fundación Mediterránea, de Córdoba.

En Junín, la baja de consumo se observa desde hace varios meses de manera progresiva, en principio por el nivel del poder adquisitivo de la gente, afectado durante la pandemia y las restricciones impuestas para disminuir el nivel de contagios de Covid-19.

El carnicero Guillermo Sacarni, en diálogo con Democracia, manifestó: “la venta de carne vacuna está complicada por el alto valor que tiene. Esto produjo que caiga mucho el consumo. Sí aumentó la venta de carne de cerdo, porque hay mucha diferencia de precio con la carne vacuna”.

“La situación no es común, estamos en medio de una pandemia, la carne está cara, el trabajo no está firme. Yo creo que la carne está para bajar, pero hay algo que no deja que eso se produzca”, opinó.

“Se suponía que después del paro ganadero el precio de la carne iba a bajar, pero al contrario, subió un 8 por ciento y no bajó. Se suponía que el corte de la exportación de carne iba a producir una baja del precio, pero eso no sucedió”, apuntó.

Para el carnicero el problema principal es que no llega a comprar carne porque no le alcanza el dinero. “El precio promedio de un kilo de carne es de 800 pesos. Creo que dentro de un tiempo va a ser un producto para algunos pocos y nada más”, estimó.

Al ser consultado Gerardo Piegari, un carnicero con vasta experiencia de nuestra ciudad, dijo en una reciente entrevista con Democracia que “todo está caro, también la carne”.

“Los precios de la carne cuando llega al cliente son mucho más caros que cuando sale la vaca viva del Mercado de Liniers y es así porque en el proceso de faenado obviamente se pierden varios kilos al igual que en la carnicería, con los desperdicios, para ponerla en el mostrador. La carne puede estar, por ejemplo, 230 pesos el kilo en Liniers y 800 pesos en el mostrador de la carnicería, porque también se suman los costos que tiene también la carnicería”, explicó Piegari en aquella oportunidad.

La faena

Lo cierto es que la faena de cabezas de ganado cayó 11,2% interanual en el segundo trimestre del año y el consumo per cápita descendió al nivel más bajo de la historia.

Así lo afirmó el economista Nicolás Torre, del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, acotando que considerando la faena acumulada para 2021, se observa una "desmejora significativa de la actividad para la industria frigorífica ubicada en el interior del país, en Córdoba, Cuyo y Santa Fe".

Señala que durante 2020 se perdieron 560 mil vacas vientre, con una baja del 2,4%, lo que se tradujo en un factor alcista del precio de la hacienda durante los últimos trimestres, y por consiguiente de la carne bovina al mostrador del 75% entre mayo 2020-2021.

El salario subió 38% durante similar período, lo que se tradujo en una marcada caída del consumo per cápita de carne bovina, estimado en 45,3 kg por habitante, para primeros cinco meses de 2021, según el análisis del especialista.

Según datos publicados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), la industria registró durante Abril-Mayo del 2021 un nivel de faena (cabezas) 11,2% inferior igual periodo de 2020.

Esta menor actividad estaría explicada, en principio, por la conjunción simultánea de la retracción de la oferta de hacienda y una preocupante tendencia negativa observada en la dotación de vientres: se perdieron 560 mil vacas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el 2,4%.

El otro factor negativo es el bajo poder adquisitivo de los salarios en relación a la carne durante el avance de 2021.

La faena acumulada durante los primeros cinco meses de 2021 acumula una contracción del 6,1% respecto de igual período de 2020.

En tanto, la provincia de Buenos Aires, líder con el 51,5% de la faena nacional, produjo 2,69 millones de cabezas, el que representó una merma del 5,5% con respecto a enero-mayo de 2020.

Santa Fe, segunda en importancia que participa con el 17% faenó 890 mil cabezas.

Córdoba, tercera con 7% de la faena nacional, faenó 366 mil cabezas. Entre Ríos se ubicó cuarta, con 3,9% de la faena.

Así, la carne de bovina destinada al mercado interno aumentó en precio un 75% durante los últimos 12 meses (mayo/mayo), de $385 a $673 el kilo, considerando un conjunto de seis cortes bovinos: asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.

En igual período, el salario de un trabajador registrado del sector privado (desestacionalizado) aumentó aproximadamente un 38%, para rondar los $79.000 a mayo de 2021.

Este monto permitió adquirir en mayo aproximadamente 117 kilos de carne bovina: conjunto de seis cortes.

"Si se compara este volumen con el de un año atrás (149 kilos), se concluye que la pérdida de poder adquisitivo del salario registrado con relación a kilogramos de carne bovina es del 21%", dice el análisis.