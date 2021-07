Guillermo Moreno: “Venimos a decir a los peronistas que volvamos a los orígenes”

El flamígero ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, encabezó un acto político, ayer, en Junín, y lanzó su nuevo espacio, Principios y Valores. “Es inadmisible que habiendo confesado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ser socialdemócrata, haya aceptado la presidencia del Partido Justicialista”, disparó en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club BAP, de la cual participó Democracia.

“De esta manera los peronistas nos expresamos con otra herramienta electoral, que la construimos con principios y valores, porque no somos posmodernos. Queremos un presidente peronista, que tenga principios y valores de los clásicos, como se construyó la sociedad argentina”, amplió.

“Venimos a decirles a los peronistas que volvamos a los orígenes y que basta de votar gorilas como Macri y basta de votar socialistas demócratas como Alberto Fernández. Sobre todo se lo estamos diciendo a los jóvenes que nos están acompañando: con un Gobierno peronista tenemos patria asegurada, garantizamos la gobernabilidad y la mancomunión entre el capital y el trabajo”, señaló.

“Sin ninguna duda defendemos el derecho a la propiedad, pero también entendemos, como dice su santidad, que hay un ejercicio colectivo de los bienes y servicios que transitan en el espacio público. Nuestra propuesta ha tenido un gran acogimiento y lo van a ver en las elecciones. La Argentina necesita un Gobierno peronista y es lo que venimos a plantear en Junín”, dijo.

Doctrina peronista

“Perón decía que para ganar las elecciones, un frente electoral, y para gobernar, la doctrina, ya que un Gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. A Alberto Fernández le preguntaron cuál era su doctrina, a lo que respondió que no podían tenerla, ya que es una coalición”, cuestionó.

“El Presidente confunde un frente electoral con un frente gubernamental. A vos te parece que un decreto lo puede escribir un poco cada uno. El decreto tiene que tener coherencia y para eso debe tener doctrina”, remarcó.

“Estas alianzas que se han armado son contra natura, porque en realidad un poquito de cada cosa es como poner un flan en una sopa, no significa nada y es un lio bárbaro si lo mezclás. Encima el Frente de Todos le puso dulce de leche, con lo cual termina siendo nada”, graficó.

“Todos saben y está claro que en las políticas centrales se va a gobernar con la doctrina peronista, ya sea en Seguridad, Economía o Salud. Hay que diferenciar el frente electoral para ganar las elecciones y la doctrina para gobernar. Por eso convocamos al peronismo a que vuelva a votar a Perón”, manifestó.

“No damos órdenes”

“En cuanto a los jóvenes tenemos la consigna de que florezcan las flores. Y a diferencia de otras estructuras políticas, nosotros damos libertad y aconsejamos, pero no damos órdenes. Hoy estamos rodeados de jóvenes teniendo como conducta el contagio del ejemplo de los mayores”, afirmó.

“Los jóvenes serán los responsables de armar la lista en Junín, de armar la de diputados en la Cuarta Sección y ellos son los que van a encontrar los mejores proyectos y planes para Junín. Además son los que están preocupados por el destino del país”, indicó.

“Necesitan proyectar una Argentina de acá a 70 años con amor y no con especulación como hicieron los muchachos del PRO. Tienen todo mi respaldo, nosotros cumplimos con nuestro trabajo y ellos también. Esta es la magia del peronismo”, dijo.

“Este Gobierno es un desastre. Finalmente, después de casi dos años, no tenemos Salud ni Economía. Una pandemia es algo novedoso, un hecho singular, y cómo acometés la decisión en la pandemia, bueno, ahí te sirve la doctrina”, afirmó.

“La doctrina son esos principios básicos llevados en la acción, construidos de manera ordenada, que te permiten tomar decisiones”, explicó.