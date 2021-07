Paso bajo nivel: comerciantes de Rivadavia reclaman una reunión

Con el inicio de los trabajos de la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, sindicados para fines de agosto, dueños de comercios de la arteria volvieron a pedir que los reciban.

“No estamos en desacuerdo, nosotros queremos la unión de Junín, pero como dije en otras notas, no nos atendieron jamás. No nos dan explicaciones sobre la obra”, dijo Diego Cullerton, en diálogo con TeleJunín.

Consultada, la concejal del Frente de Todos, Carolina Echeverría, aseguró que “en la comisión de obras no se estipuló ninguna reunión”.

Asimismo, destacó: “Estamos escuchando que es una obra demandada desde hace muchos años”.

Y reconoció que “es lógico que en un sector puede generar molestia por lo que conlleva la obra, pero es un pedido de toda la ciudadanía, de vecinos, comerciantes, estudiantes, y desde hace muchísimos años se pide esta obra”.

“Nunca nos atendieron”

“Esta obra con respecto a la anterior nos ataca físicamente nuestra parte comercial, edilicia, laboral, mucho más, nos sacan veredas. Y no tenemos ninguna respuesta”, cuestionó Cullerton, y agregó: “Hemos hecho notas, con firma, se las hemos pasado al Intendente, a los dos bloques de concejales y nunca nos atendieron”.

Destacó que gracias a Marcos Maroscia, presidente de Comercio e Industria, se logró una reunión con la municipalidad: “Pero el intendente no apareció. Solo vino Balestrasse, con un plano, que ya tenemos, porque está en el pliego de la obra”.

Durante el periodo de ejecución, explicó que “de alguna manera ellos van a poder tratar de que la gente pueda pasar caminando al menos con alguna tarima. Además los autos los van a desviar por Alberdi, que colapsa hasta con cinco coches, aunque van a poner semáforos, pero no se si eso llega a funcionar”.

“Nosotros vamos a tener cero estacionamiento, cero vereda, quien va a venir a comprarnos a nosotros”, reclamó. “Lo máximo de vereda puede ser 80 cm o un metro. Y vamos a tener un paredón y coches enseguida. Así que no vamos a tener forma de que venga un transporte a bajarnos mercadería, un cliente que venga a estacionar para ir al negocio, nada.

Es totalmente invasiva la obra y por ser parte de Junín, somos vecinos, pagamos los impuestos, necesitamos una respuesta. Creo que nos están tomando el pelo, nos están faltando el respeto”.

A su vez, cuestionó que “hicieron una nota, la diputada Valeria Arata, con el Frente de Todos y para eso sí vinieron, a hacerse publicidad, para la foto y nosotros estábamos ahí mirándolos con impotencia, porque pedimos que nos atiendan, que nos expliquen, que nos den una solución edilicia”.