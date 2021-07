Advierten efectos negativos con las nuevas medidas de exportación de carne bovina

Las ventas externas de carne bovina caerían entre 30% y 35% en los próximos dos meses, lo cual impactará sobre toda la cadena productiva de comercialización.

Así lo advirtió un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), al alertar sobre los "perjuicios" de que el Gobierno haya mantenido la restricción para exportar sobre casi la mitad de lo vendido el año pasado, con el fin de frenar la suba de precios en el mercado interno.

“Son prácticas que ya fracasaron y que las vuelven a poner como un parche al no haber un proyecto y un plan de mediano y largo plazo”, manifestó el productor agropecuario juninense, Rodrigo Esponda.

“La realidad es que los frigoríficos están con muchísimas dificultades: primero, porque no tienen posibilidades de faenar, ya que no hay a quién venderle; y segundo, porque hay una sobreoferta que ha hecho que los precios de la hacienda se desmoronen muchísimo”, agregó.

“Esto no se refleja en nada en la carnicería, ya que tienen un montón de costos, además del precio de la carne, lo que hace que no puedan bajar. Además, se están generando despidos y suspensiones de turnos en los frigoríficos exportadores”, sostuvo.

“Estoy escuchando que hay muchos frigoríficos, que tenían los conteiners listos y autorizados para mandar, que no se los están dejando enviar, con lo cual esa carne está congelada y no se sabe qué va a pasar, debido a que no hay una política clara”, manifestó.

“Han generado un gran ruido, muchísimas dificultades y grandes pérdidas de trabajo, no solamente en frigoríficos, sino también en gente que no va a invertir en ganadería, lo que va a afectar al trabajo rural”, apuntó.

“La conclusión es que, al no tener un plan real para sacar a la Argentina adelante, siguen generando ruido para tratar de llegar a las elecciones lo mejor parado posible”, concluyó.

“Hay descontento”

En esta misma línea, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, expresó: “Pensábamos que iba a ser mayor la apertura de carne a China. Hay descontento, disconformidad e incertidumbre”.

“Recordemos que la vaca vieja (descarte después de varias crías) no la consumimos en el país. Esa carne procesada o en cortes frescos se exportaba”, indicó.

“Los productores pequeños que venden pocas de estas vacas ahora van a tener que resentir el precio”, subrayó.

“Unas 25 mil toneladas menos”

El informe del Ipcva alerta que la medida oficial "tendrá un impacto negativo sobre el nivel de actividad de la industria exportadora".

También, señaló que podrían producirse "unas 25 mil toneladas de carne vacuna menos al mes y se dejará de percibir una cifra cercana a los 100 millones de dólares mensuales en divisas".

De acuerdo con el Ipcva, el nuevo decreto que restringe las ventas externas generaría un gran impacto sobre los volúmenes exportados, de entre 30% y 35%.

"Este impacto podría ser levemente menor sobre el valor de las exportaciones, ya que sería lógico esperar una prioridad de las empresas en el uso del cupo disponible para aquellas operaciones de mayor valor unitario", precisó el reporte.

Además, ante las restricciones del nuevo decreto del Gobierno nacional, debe consignarse la imposibilidad de integrar el negocio exportador con la totalidad de los cortes de la res, ya que cerca de un 25% del peso se encuentra vedado para la exportación, se indicó.

Por ejemplo, cortes como la cuadrada, forman parte de la integración habitual del negocio de 14 o 18 cortes con destino a Chile.

En tanto, la paleta es pieza clave del conjunto de cortes del chuck (paleta), que encuentra en el mercado de Israel uno de sus destinos más rentables.

En el bimestre julio–agosto de 2020, la faena en establecimientos habilitados para alguno de los principales destinos de exportación se ubicó alrededor de 460 mil cabezas al mes.

El impacto de las restricciones a las exportaciones de algunos cortes de la res más el límite del 50% del volumen promedio certificado en el segundo semestre de 2020 será negativo sobre el nivel de actividad de la industria frigorífica con inserción exportadora.

"Posiblemente, su nivel de actividad se reduzca en alrededor de 100 mil cabezas mensuales durante los próximos dos meses en los cuales se encontrará vigente este esquema de restricciones", añadieron los especialistas del IPCVA.

Advirtieron que, de no ser compensado con un mayor nivel de actividad de la industria orientada al abasto del mercado interno, podrían producirse unas 25 mil toneladas equivalente carcasa menos al mes, durante los próximos dos meses, con relación a julio y agosto de 2020.

"En julio y agosto de 2021 se dejarán de percibir divisas por una cifra cercana a los 100 millones de dólares mensuales", expresaron.

Según el IPCVA, la menor actividad del sector "impactará fuertemente en todos los eslabones de la cadena productiva: frigoríficos, trabajadores, productores, transportistas, veterinarios, agrónomos, logística y todo el sector de la comercialización".

“Ratificamos nuestro rechazo”

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) iniciará reuniones con gobernadores, luego de que el Estado nacional anunciara la reapertura parcial de las exportaciones de carne.

"Desde las entidades ratificamos nuestro rechazo a los anuncios realizados por el Gobierno, ya que bregamos por la apertura total de las exportaciones", indicaron desde la Comisión de Enlace en una carta a los mandatarios provinciales.

Explicaron que "si bien el diálogo es algo que siempre hemos propiciado desde la CEEA, nosotros no participamos en la elaboración de las medidas tomadas y no fuimos invitados a ninguna reunión previa de trabajo".

Las entidades agropecuarias están en desacuerdo con varias de las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada.

En ese marco, buscan destacar ante los gobernadores la "preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación, que aquejan a nuestra economía, pero que no es responsabilidad de los productores".

"Es por estas razones que les pedimos de manera urgente una audiencia a los mandatarios provinciales para poder dialogar acerca de las necesidades y alternativas que tenemos para seguir trabajando como productores, y por los consumidores de nuestro país", indicaron las entidades.