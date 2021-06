Regresaron a la presencialidad los jardines maternales del municipio

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, celebró la vuelta a la presencialidad en los jardines maternales municipales, que el pasado lunes 28 de junio volvieron a abrir sus puertas para que niños de entre 45 días y 2 años jueguen y aprendan con sus pares y sus docentes, con todas las medidas de cuidado pertinentes. En este sentido, después de conversar con los docentes y supervisar el trabajo en el jardín "Estrellitas", de Villa del Parque, el jefe comunal destacó "la alegría con que los chicos volvieron a las aulas" y aseguró que la presencialidad "es fundamental en el proceso de educación".

En esta línea, Orlanda D´Andrea, titular de la cartera de educación del municipio, manifestó: "Estamos haciendo una nueva recorrida por todos nuestros jardines, observando su funcionamiento y el trabajo que se hace en cada uno de ellos. En esta oportunidad, nos acercamos hasta "Estrellitas", ubicado en el barrio Villa del Parque, en donde vemos cómo, con mucha alegría y ganas, los chicos se reencuentran con sus maestras".

Protocolos

"En estas recorridas, además, vemos cómo se cumplen todas las medidas y las condiciones, principalmente que no haga frío, a pesar de la ventilación permanente cada 20 minutos. Acá los nenes están bien y contenidos, en el lugar donde deben estar, por eso tenemos tanta alegría y festejamos tener nuestros jardines abiertos", concluyó.

Por su parte, Juana María Camicia, directora del jardín maternal que hace ya 30 años funciona en el sector de la Ciudad, indicó: "Los niños están felices y las familias también, más allá de que, por nuestra parte, siempre continuamos con el vínculo de manera virtual cuando no tuvimos presencialidad. Para nosotros, como dijo Orlanda (D´Andrea), también es una alegría poder estar con los niños en las aulas".

Por último, Petrecca dijo: "Se ve en los chicos y me contaban las maestras que cuando comenzaron las clases este lunes hubo mucha felicidad por el reencuentro, lo que demuestra la necesidad de los chicos de poder estar en contacto con el docente y con sus compañeros, más allá del gran esfuerzo de todos los docentes de seguir en contacto permanentemente durante todo este tiempo".

"Sin dudas que la presencialidad genera un vínculo muy importante, por eso hicimos todos los esfuerzos para que esto se logre, con todos los jardines maternales habilitados y cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias, siendo muy rigurosos en este sentido", remarcó. También indicó que "los padres están muy comprometidos con este accionar, aceptando los controles que son necesarios y fundamentales para poder avanzar".

Por último, expresó: "Nos pone muy contentos haber logrado esto, con mucho esfuerzo, y poder avanzar para ver la alegría de los chicos de este jardín que tiene una historia de 30 años con el barrio. Estamos en un momento difícil de la pandemia, pero el camino es seguir trabajando con los cuidados, los testeos y la vacunación, para que todos los chicos vuelvan a las aulas".

"Esperamos que, además de los jardines maternales y las escuelas rurales, todas las escuelas vuelvan a tener presencialidad cuánto antes, es fundamental para el proceso de educación de los chicos, junto al gran esfuerzo que están haciendo los docentes", dijo para terminar.