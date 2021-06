Las agencias aseguran que la situación del turismo continúa siendo “crítica”

Con el receso escolar en la mira, definido a partir del 19 de julio próximo, se sabe que, en principio el decreto del Gobierno no contempla medidas referidas al turismo, como la reapertura de rutas interjurisdiccionales.

En nuestra ciudad, la situación de incertidumbre también aqueja a las agencias de turismo que desde Semana Santa no pudieron volver a operar, según indicaron a Democracia.

Joana, de Flamingo Travel aseguró que “la situación del turismo sigue siendo crítica”.

En consonancia, Marcelo, de Maliyo destacó que “el panorama para el sector es más que negro”.

“Estamos sin trabajar”

“Después de semana Santa, a partir del 9 de abril ya no pudimos salir y hasta hoy estamos sin trabajar”, aseguró Joana a Democracia.

“Ayer hubo una reunión con las cámaras, pero no se llega a un arreglo, no hay mucha información”, reconoció.

En líneas generales, sobre la situación aseguró que “las salidas grupales de turismo están suspendidas para las agencias de turismo y los colectivos, pero las líneas están andando. Un colectivo de Junín a Bariloche está funcionando, pero como turismo no puede circular. Ni ellos pueden explicar el por qué, pero así estamos”.

Asimismo aseguró: “Creemos que por cómo se está dando todo, hasta septiembre u octubre no vamos a poder viajar. Se dice que vacaciones de invierno va a haber, pero no para las agencias sino para particulares o colectivos de línea”.

Joana aseguró que evalúan “ofrecer hotelería solamente para las vacaciones de invierno, pero lo estamos viendo”.

Aseguró que no cuentan con subsidios “y pagamos todo del mismo modo, pero sin poder trabajar. Es muy complicada la situación. Ojalá se revierta pronto y podamos trabajar, porque a pesar de la vacunación seguimos como el año pasado”.

Lo más “indignante”, indicó, “es que en el verano se pudo trabajar con protocolos y la gente no se contagiaba. Decían que el turismo contagiaba, pero ahora está cerrado y los casos están subiendo a borbotones”.

Por su parte, Marcelo, de Maliyo, reconoció que “el panorama es más que negro. Nuestro sector está olvidado”. Además, aseguró que “en la primera ola daban el 50% para el pago de sueldos, pero esta vez, nada”.

“Hay cámaras de transportistas y agencias, pero no hay respuestas”, lamentó y agregó que “Había expectativas para estas vacaciones de invierno, pero hasta ahora no hay nada para el sector”, concluyó.