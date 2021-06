“La pandemia tendría que haber sido un motivo de unidad”, afirmó Azil

“La pandemia debería ser un motivo para poner un paraguas a la política.” El concepto, vertido en diálogo con Democracia por el titular de ATSA Junín, Héctor Azil, alude a los constantes cruces entre oficialismo y oposición en nuestra ciudad, aún en los peores momentos de esta segunda ola.

“Las terapias siguen llenas, pese a que tenemos cuatro muertos por día”, advirtió el dirigente de la sanidad privada.

“Más allá de comprender las situaciones puntuales, de quienes defendiendo sus intereses, que son legítimos, tratan de impulsar aperturas, hay otros que lo hacen desde un punto de vista político. Y esas libertades producen los efectos que tenemos en Junín, con una tasa de mortalidad muy elevada”, señaló.

“Cuando se trasgreden determinadas circunstancias hay que poder imponer el orden que corresponda. En Junín hasta se han hecho marchas por pedidos que en la práctica ya se estaban llevando a cabo, cualquiera que saliera a caminar veía que estaban ingresando clientes a los comercios”, dijo.

“Mucho dolor”

“Hay una utilización de la pandemia y sus efectos que no le hace bien a nadie, y sobre todo a la política. Porque esto cómo termina, con unos y otros atacándose permanentemente, con que el del medio, que es el indiferente, no va a querer a ninguno. Son meses de mucho dolor para los juninenses, y estamos cansados de contar muertos conocidos”, expresó.

“La pandemia tendría que haber sido un motivo de unidad”, consideró.

Y amplió: “Todos tienen argumentos valederos, por eso es tan difícil el equilibrio y establecer prioridades. Y es mucho más difícil cuando se mezcla la política, porque ahí aparece la intencionalidad, para generar algún efecto. Hay que sacar a la política del medio. Porque qué tenemos en juego, en Junín, en las próximas elecciones. Un concejal más o uno menos, es 5 a 5 o 6 a 4. Cuántas vidas vale un concejal, porque para mí no vale ni una vida, y no es por menospreciar la tarea de los concejales”.

“Una muerte que se genere porque nos distraemos en un debate político, en vez de hacer lo que tenemos que hacer a nivel local para impedir que haya contagios, es una tragedia. Ningún concejal vale una vida”, remarcó.