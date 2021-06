La fotofauna: una actividad que despertó interés en la pandemia

En contraposición del "quedate en casa" que se recomendó en pandemia, los animales silvestres aprovecharon para ganar territorio y salieron a merodear por Junín y la Región.

En este contexto, la fotofauna despertó interés en los ciudadanos quienes aprovecharon la ocasión para capturar la naturaleza que nos rodea.

En lo que va del año ya se vieron zorros, gatos montés, comadrejas, armadillos, carpinchos, nutrias, hurones, pumas, serpientes, tortugas de agua y gran diversidad de aves, no solo en hábitats naturales, sino también en las zonas urbanas.

“Yo descubrí la fotografía de fauna durante la pandemia y es impresionante la diversidad de animales que tenemos”, afirmó a Democracia el toldense Silvio Sarco, quien toma fotos en distintos espacios de la zona.

“Ahora estoy haciendo un curso de fotofauna con Javier Villamil, para conocer las especies que nos podemos encontrar por esta zona. Siempre me gustaron los animales y siempre quise fotografiarlos”, destacó.



“Hace dos años para mi cumple me regalé una cámara, y el año pasado, cuando apareció el Covid, nos fuimos a vivir al campo un tiempo, y la virtualidad me permitió organizar los tiempos diferentes. Entre los Zoom de clases con mis estudiantes y el tambo de cabras y los quesos, surgieron otros tiempos que me permitió hacer lo que yo llamo Fotografía al paso”, señaló Sarco quien, además, es el responsable del emprendimiento Corral de las Cabras.

“En cada ida o regreso al campo pongo atención a los animales que se cruzan y trato de fotografiarlos. Es impresionante ver la variedad de aves que tenemos por ejemplo, y es notable como van apareciendo especies de otras zonas más cálidas en los últimos tiempos”, afirmó.

“Entre ellos aparecen los hocó colorados, los federales, y el cachudito pico amarillo. Incluso nuestras lagunas se llenaron de carpinchos, impensados en otros momentos”, explicó.

Y subrayó: “Creo que solo nos falta detener la mirada, y dejarnos encontrar con un mundo paralelo que generalmente no vemos, y que es parte de nuestra pampa”.