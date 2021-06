Cada vez son más los argentinos que buscan la Ciudadanía italiana

Desde el inicio de la pandemia, según Ciudadanías Italianas de Grupo Raddo, aseguran que una de las preguntas más frecuentes que se plantean los argentinos es saber cómo obtener la doble Ciudadanía europea.

Es que, según advierten, “la Ciudadanía italiana se presenta para los argentinos como una puerta clave para adentrarse en las nuevas oportunidades del otro continente y de los beneficios de ser parte de la Unión Europea (UE)”.

“Entre el 65% y el 70% de la población argentina tiene algún ascendiente italiano en su árbol genealógico. De estos últimos, una gran mayoría puede tramitar la Ciudadanía italiana.

-¿Cómo saber si puedo obtener la Ciudadanía italiana?

-Es fácil, todos hemos escuchado alguna historia de nuestros abuelos o bisabuelos o incluso tatarabuelos italianos. El primer paso es preguntar en nuestra familia, saber si efectivamente contás con algún antepasado italiano y si encontrás un documento que lo acredite como tal, mejor. Recordá que la Ciudadanía Italiana, a diferencia de otras ciudadanías Europeas, no tiene límite generacional.

-¿Cómo puedo comenzar? Requisitos de la Ciudadanía italiana:

-Lo siguiente es aventurarse a conocer los requisitos de la Ciudadanía. Pero hay que saber que solo existen dos impedimentos a la hora de determinar si uno puede o no ser ciudadano Italiano: uno es contar con un ascendiente italiano y que este no haya renunciado a su Ciudadanía antes del nacimiento de su hijo/a.

Formas de obtener la Ciudadanía:

• Ciudadanía por vía administrativa o reconstrucción (https://www.youtube.com/watch?v=VFfoPU_vrD4&ab_channel=Ciuda dan%C3%ADasItalianas-Raddo).

• Ciudadanía por matrimonio (https://ciudadaniasitalianaslaplata.com.ar/blog/articulo/que-es-la- ciudadania-por-matrimonio).

• Ciudadanía por vía judicial (https://www.youtube.com/watch?v=A2Uy- 8uXeDk).

Tener pasaporte europeo brinda grandes beneficios, ya que al poseer la Ciudadanía Italiana podés contar con cuentas bancarias en el exterior, gestionar trámites más rápido y fácil a la hora de viajar, no tener que solicitar visas de turismo en muchos países y poder trabajar, emprender, estudiar en universidades de la UE y realizar inversiones en los países europeos sin trabas migratorias.

La Dra. Katherine Muñoz, abogada y magister en Giustizia Constituzionale e Diritti Umani de Ciudadanías Italianas La Plata (socio-gerente del Grupo Raddo CILP – SRL), invita a conocer más requisitos y el consulado que corresponde a cada uno en el blog gratuito de: ciudadaniasitalianaslaplata.com.ar o acceder a los videos paso a paso para solicitar la Ciudadanía en YouTube.

