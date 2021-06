Maquillaje social: reinventarse en la pandemia y seguir brillando

El 24 de junio, como cada año, se celebra el día del maquillador, que se instauró en memoria de Bud Westmore, un artista de cine en Hollywood, -descendiente de George Westmore, también diseñador de imagen-, quien falleció en esa fecha, pero de 1973.

La tarea del maquillador hoy se ha visto modificada como tantas otras a raíz de la pandemia, pero Silvia Billerchio y Liliana Yarmuch, maquilladoras de nuestra ciudad, aseguran que la clave está en reinventarse y continuar trabajando con la misma pasión e intensidad.

Dedicadas al maquillaje social, como destaca Silvia, de “Silvia Billerchio Make Up”, de Junín, “en épocas comunes hacemos maquillaje de novias, quinceañeras, books, egresadas, invitadas a fiestas” y todos los eventos que hoy requieren del maquillaje social.

No obstante, destacó que “en esta época de pandemia nos reinventamos y maquillamos para publicidades, book de productos y negocios, también marcas, modelos para eventos, entre otras”.

Sobre la necesidad de readaptarse a una realidad distinta, Liliana, de “Yarmuch Make up”, asegura que no resultó difícil debido a su vasta trayectoria, de 36 años en el mundo del maquillaje y todo lo que en este confluye.

“En el año 83 estuve en España, donde me recibí, luego volví a Argentina, y me fui a la costa. Trabajé allí, pero no fue fácil. Luego, estuve diez años en el sur, trabajé para desfiles y demás. Ahora, hace 24 años estoy de vuelta en Junín”.

Las tendencias

Hoy “la gente quiere verse diferente”, dice Silvia, y el maquillaje es clave para ello. Hoy no solo el maquillaje incluye a una novia o quinceañera, sino a amigas y asistentes que también quieren verse bien.

“La tendencia hoy es el ‘make up no make up’, estar arreglada, pero de manera natural”, destaca.

“Perfilado de cejas, las pestañas, un maquillaje natural y labios en nude”.

Yarmuch destaca que “ya no se usa maquillaje tan pesado”.

Tanto Silvia como Liliana aseguran que tienen cosas en común, pero cada una guarda su estilo “trabajando de la mejor manera para sus clientas”, que aseguran “son muchas y nos eligen siempre”. Lo importante, según Yarmuch, es poder “trabajar como colegas”.