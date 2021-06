Trescientos inscriptos en el Fondo Cultural

Trescientas personas físicas y jurídicas de la Ciudad se inscribieron para percibir el Fondo Municipal Transitorio y Especial de Emergencia para el Apoyo, Fomento y Reactivación Cultural, un programa que el Gobierno de Junín implementa para acompañar a los trabajadores de la cultura, cuya actividad se vio fuertemente afectada por la pandemia.

Además, ya está en marcha el programa de Mecenazgo, mediante el cual el sector privado realiza aportes a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura y obtiene como contraprestación un importante descuento en la tasa de Seguridad e Higiene.

"Estamos destinando un millón y medio de pesos al sector cultural; un millón y medio de recursos públicos, de los aportes de los juninenses, que van a ir directamente al sustento de aquellos que tienen emprendimientos culturales", afirmó la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, y detalló: "Hace algunas semanas, el Departamento Ejecutivo impulsó lo que, luego, se convirtió en la ordenanza 7785, que comprende el Fondo y el programa de Mecenazgo".

"Tanto el Fondo como el Mecenazgo son importantes, porque nuestra intención es que haya una participación ciudadana en lo que hace a la Cultura, que es un eje fundamental en el desarrollo e identidad de una comunidad", agregó la funcionaria.

Respecto de los inscriptos, de Miguel informó: "El Fondo Municipal no solo está destinado a personas jurídicas o instituciones, como fue el de la Provincia, sino que es también para personas físicas, por eso tuvimos una gran cantidad de inscriptos, casi llegando a 300 personas. Ahora estamos evaluando que cumplan con las características que determina la ordenanza, que fue aprobada por unanimidad por los dos bloques que componen el Concejo Deliberante".

"Desde la dirección de Cultura, se realizará una determinación de los montos, para luego pasar a contaduría del municipio para que se hagan las órdenes de pago, que serán a través de transferencias bancarias para evitar la presencialidad en este marco de pandemia", adelantó y cerró: "La pandemia determinó la necesidad de ayuda debido a que las actividades culturales han quedado relegadas y con motivo de esto es que nació este fondo que el municipio está brindando".

Por su parte, el director de Cultura, Javier Pironi, manifestó: "Casi llegamos a las 300 personas que se inscribieron para estos fondos. En este momento, estamos evaluando ficha por ficha, no para realizar una selección, sino para determinar los montos, pedir el CBU y que cada uno tenga su prestación. Esto no es más que una nueva ayuda del Gobierno de Junín, entendiendo el momento que estamos viviendo por la pandemia. También, destacar el diálogo que siempre tenemos con el Foro Cultural, el Colectivo Cultural y con las distintas entidades del sector".