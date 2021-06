Sin cambios: Junín y otros municipios de la Región continuarán en la Fase 2

A pesar de la expectativa de un cambio de fase para la Ciudad, a raíz de la baja sostenida de casos de coronavirus, finalmente, ayer, tras la conferencia de prensa del ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, y del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se conoció que la Ciudad y municipios de la Región continuarán sin cambios, en Fase 2 y por ende no habrá regreso a la presencialidad.

Nuestra ciudad junto a General Arenales, Ameghino, Leandro N. Alem, Chacabuco, Lincoln, General Viamonte, General Pinto y Bragado son los municipios que se mantienen sin cambios. Rojas seguirá en Fase 3.

La Provincia informó que son 10 los partidos que subieron a Fase 3, pero ninguno de ellos pertenecientes a nuestra Región.

“Hay una incoherencia”

Juan Victor Casella, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín reconoció que el sector tenía expectativas de poder pasar a Fase 3.

“Realmente teníamos esperanzas de pasar a Fase 3”, explicó y destacó “por lo menos, el decreto del intendente Petrecca nos permite trabajar”.

Reconoció que, si bien el aforo del 30% no es suficiente, resulta “un gran beneficio y es muchísimo en estas circunstancias”.

Casella cuestionó las medidas y aseguró que “hay una incoherencia tan grande en las autoridades de la Provincia, al decir que en el cine se permite un aforo del 30% y se puede comer y en la gastronomía no”.

Por su parte, el presidente de Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia, reconoció que si bien se esperaba el pase a Fase 3, “el comercio en sí está trabajando bien con la fase flexibilizada”.

No obstante indicó, “pero entendemos que el encuadre tiene ciertos grises y una Fase 3 nos permitiría trabajar tranquilos con ingreso de gente como se permite”.

Aseguró que, desde la cámara, “se entiende la situación sanitaria” y remarcó que “momentáneamente en Fase 2 se trabaja en un marco bastante normal dentro de lo que podemos”.

También, destacó el avance de la vacunación y que esperan “que se estabilicen los contagios y podamos volver a la Fase 3”.

Descenso e incidencia de casos

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, señaló: “Llevamos cuatro semanas de caída de casos, de manera lineal y continua”, con un descenso acumulado del 42% en dicho período. En tal sentido, el promedio diario de casos en la última semana fue de 7016, frente a los 8294 de la previa. No obstante, remarcó, “debemos seguir cuidándonos, vamos bien, pero todavía no le ganamos la batalla al coronavirus”.

Esta caída del nivel de contagios también se refleja paulatinamente en el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, que en los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) baja al 66,8% y en los del interior de la Provincia al 55,5%.

A su vez, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, refirió que "hubo mucha polémica y acusación infundada de que discriminamos a algunos distritos respecto de otros, nada más lejano", y sostuvo que "la diferencia entre Fase 2 y 3 es que tiene mayores medidas de cuidado, entre otras implica la no presencialidad en las escuelas hasta que se pueda pasar a Fase 3".

En tanto, remarcó que "la diferencia es la incidencia de casos, si algún distrito o aglomerado tiene una incidencia menor a 500 casos cada 100.000 habitantes, están en Fase 3, y si tiene más de 500 casos están en Fase 2, a eso se le agrega un criterio adicional que es el de ocupación de camas de terapia intensiva, si está por encima del 80%, corresponde que esté en Fase 2, son dos cálculos muy sencillos".