Creció la oferta de propiedades a la venta, pero hay muy poca demanda

Martilleros alertan sobre una pandemia inmobiliaria porque habría un aumento exponencial de la oferta de venta de propiedades y una muy baja demanda en el sector, que arrastra 30 meses de contracción.

En tal sentido,el agente inmobiliario Hernán Pietrobón, al ser consultado por Democracia,resaltó que hay mucha oferta de propiedades en venta y poca demanda,señalando que incluso algunas salieron de la oferta de alquiler y pasaron a la venta.

“Hay una sobreoferta de propiedades para vender y muy poca demanda para la compra, quizá porque hay pocos créditos también y una serie de variables que conspiran contra lo que sería la venta en sí”, advirtió.

“Tenemos que las propiedades disminuyen en valor en virtud de la evolución del dólar blue, no es por otra razón, por supuesto que impacta en el mercado porque cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio tiende a bajar”, reiteró Pietrobón.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Departamental Junín, explicó que la situación planteada en esta nota se daba en el marco de un contexto general: falta de crédito hipotecario para la compra, falta de poder adquisitivo del empleado y poca capacidad de ahorro, todo esto en un contexto general de pandemia durante el 2020 y lo que va del 2021 y la afectación a la economía. “El mercado inmobiliario no escapa a las generales de la ley. Nunca hemos atravesado un momento tan incierto y con tanta dificultad para poder prever el futuro”, afirmó.

En la misma línea, Horacio Molli, martillero y corredor público juninense, dijo a Democracia que efectivamente había mucha oferta de venta y poca demanda. “Lo poco que se vende es lo que está en precio. Juntar 80 mil dólares no está al alcance de mucha gente, los sueldos están bajos. No hay mucha demanda”, apuntó.

“Siempre hubo muchas propiedades a la venta, pero ahora hay muchas más y a valores que quizás son elevados para quien quiere comprar”, acotó.

"Las propiedades disminuyen en valor por el dólar blue". Hernán Pietrobón

Respecto de la sobreoferta de propiedades, Pietrobón explicó que muchas de las propiedades que estaban en alquiler fueron a parar a la venta porque, a su entender, la nueva ley de alquileres permite un ajuste anual de las propiedades que están destinadas a la vivienda que desestima un poco la renta que tiene el propietario. Apuntó también a la inscripción de la AFIP que tiene que hacer el propietario, como un cargo más, entonces prefiere venderla.

Según lo explicado por el consultado, esto también perjudica al inquilino, que debe pagar estos cargos que el propietario suma al monto de alquiler por cobrar.

En Junín el aumento interanual es de al menos el 40 por ciento y hasta el 80 por ciento más, porque aquellos alquileres que tenían precios congelados, volvieron a reactivarse.

“Hoy no se consigue una propiedad en alquiler, por más básica que sea, un monoambiente por ejemplo, por menos de 9.500 a 10.000 pesos”, dijo. Respecto al tema alquileres, Manuel Carnelli, al ser consultado por este medio, hizo hincapié en la enorme demanda de alquileres que había actualmente en Junín y en cuanto a las ventas de propiedades, coincidió con lo dicho anteriormente en cuando a la sobreoferta.

“Pandemia inmobiliaria"

El vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, advirtió que la Argentina también afronta una "pandemia inmobiliaria".

Según lo expuesto, existe un "aumento exponencial de la oferta de venta de propiedades y una muy baja demanda en el sector, que arrastra 30 meses de contracción".

"Estamos en un contexto de bajísima demanda y el stock de propiedades disponibles no para de subir a pesar de la caída de los valores de venta", aseguró.

Sobre la crisis del sector, dijo que "si bien durante el 2019 el mercado comenzó a dar señales de recesión, aumentó con el inicio de la pandemia y el freno a las distintas actividades, en el marco de las medidas sanitarias y restricciones que se tomaron".

"La demanda de compra se encuentra en niveles mínimos y no para de subir la oferta y a esto se suma la falta de acceso al crédito hipotecario", agregó en un comunicado.

Sacco sostuvo que también "hay otros factores determinantes como el cepo cambiario y la baja rentabilidad de los alquileres que resienten a nuestro sector".

Según un relevamiento del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, la oferta de inmuebles, en comparación con el mismo período del 2020, se incrementó en casi un 50%, mientras que las operaciones que se concretan no alcanzan al 5% del stock disponible.

"Lo poco que se vende es lo que está en precio". Horacio Molli

Señaló que "en la provincia registramos un cierre del 50 por ciento de locales comerciales en los grandes conglomerados urbanos".

"Nuestro sector lleva 30 meses de caída consecutiva y el 2020 fue el peor año de la historia en ventas, con una caída del 43,9%", detalló Sacco.

El directivo de los martilleros bonaerenses cuestionó la le ley de alquiles y propuso reducir de tres a dos años la duración de los contratos, y corregir los índices de actualización.

"Hay pocas viviendas disponibles y muchos inquilinos en búsqueda de un lugar donde vivir", advirtió Sacco, y agregó que "alrededor de un 60 por ciento de propietarios retiraron su propiedad de la oferta y la pusieron a la venta".

El vicepresidente del Colegio de Martilleros sostuvo que "es imprescindible, para resolver el déficit habitacional de la Argentina, la intervención del Estado junto a los sectores involucrados como bancos, el sector inmobiliario e inversores".