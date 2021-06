Guillermo Tamarit: “Hay que recuperar lo perdido en Educación”

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, afirmó en una entrevista con este diario que hay que continuar avanzando con la presencialidad “cuidada, con protocolos”, pero afirmó que “hay que entender que, desde el punto de vista académico y educativo, hay condiciones que hay que cumplir”, en referencia a los contenidos y actividades que se perdieron por la pandemia.

“Naturalmente no hay que forzar las cuestiones sanitarias, pero en algún punto hay que poner sobre la mesa que hay circunstancias educativas que va a haber que recuperar, que va a haber que hacer un esfuerzo adicional. Y el mensaje de todos los sectores tiene que ser claro, así como es tan claro en el tema de la Salud, tiene que ser tan claro en Educación”, consideró.

Y amplió: “Creer que superada la situación sanitaria se supera la cuestión educativa es un error enorme, que van a pagar los sectores con menos acceso a la Educación. Falta énfasis en entender que no todo es lo mismo, que los chicos pasen de año por una decisión burocrática no soluciona el problema y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo como sociedad para recuperar lo perdido en Educación”.

Sobre las clases virtuales, afirmó: “Se hizo un enorme esfuerzo y se obtuvieron muy buenos resultados. La segunda gran conclusión es que no alcanza. Hay en las actividades virtuales un conjunto de virtudes que hay que apropiarse, pero la centralidad está dada por la actividad presencial, sobre todo si se piensa en una formación integral. Por un lado, la virtualidad es una herramienta muy valiosa, pero la presencialidad es insustituible”.

-La virtualidad posibilita cursar en cualquier universidad del país y del mundo, ¿esto no puede contribuir a un mayor centralismo y al desdibujamiento de las identidades locales?

-Sí, pero no lo vemos como una amenaza, creo que ese es el desafío. El dato local de la investigación y el desarrollo del conocimiento propio es lo que te permite estar en ese gran escenario nacional e internacional. Hemos tenido convenios con universidades chinas por el lugar en el que estábamos. Sobre esta región hay miradas de muchos países desde la geopolítica, por la importancia de los agroalimentos en el mundo. El desafío es que nosotros tengamos qué ofrecerles, ese es el escenario que viene y tenemos que estar preparados.