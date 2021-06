Desde el sector gastronómico, destacan el buen acompañamiento de los clientes

Luego de la habilitación del aforo del 30% en los locales gastronómicos, tras un decreto firmado por el intendente Pablo Petrecca y dado a conocer en las últimas horas del viernes, los bares y restaurantes de la Ciudad aprovecharon ayer el primer día del fin de semana largo, en la previa del Día del Padre y el feriado por el Día de la Bandera.

Desde el sector, celebraron la medida y destacaron que la gente acompañó y se realizaron reservas de antemano.

Acompañamiento

Mariano Zinani, del restaurante Tercer Tiempo aseguró que ayer “hubo mucho movimiento”, incluso hasta las 19, el horario de cierre.

Reconoció que la medida fue lo que esperaban: “Es muy positivo y se nota que hay más movimiento. Lo que se venía reclamando y pidiendo se pudo lograr”, destacó.

A su vez, reiteró que “las complicaciones son máximas para el sector. Los únicos cerrados éramos nosotros”.

La fecha especial, sumado al buen clima esperado, según Zinani, “va a acompañar”, para los que se sumen afuera. No obstante, indicó que ya cuentan con reservas para el interior.

Por su parte, Jorge Ossola, de Darwin aseguró que la gente “acompaña” al sector.

Sobre el logro de la flexibilización destacó: “La verdad es que creo que fue una presión del área nuestra que hizo que pudiéramos abrir. Y ya se ve que la gente empieza a acompañar”.

Aún así, como vienen remarcando desde el sector, el clima frío complica la estadía fuera de los locales.

“Es en un momento complicado por el clima y el 30% de aforo sigue siendo baja facturación que no permite llegar a cubrir los costos, pero sabemos la situación y la entendemos. Esperamos poder llegar a un aforo del 50%”.

A su vez, destacó que la circulación de gente por el fin de semana largo también ayuda.

“El fin de semana largo la gente viene a visitar a la familia y los comercios pudieron dejar pasar gente. También acá para tomar un café”.

Por su parte, Alan Tossi, de Feeling Good y Matilda destacó la medida y aseguró que de a poco deberán solicitar más aforo.

“La verdad es que lo veníamos pidiendo hace un montón. Y nos sirve mucho, porque el frío complica un poco. Entonces, no se sentaba nadie afuera”, reconoció.

Sobre la jornada de ayer aseguró que “fue muy buena y pudimos trabajar hasta las 19. Anduvo bien todo lo que es cafetería y pastelería. Ya a las cervecerías las complica más”.

No obstante el avance en la flexibilización reconoció que “es muy poco el aforo del 30% más que nada, porque no hay registro de contagios en locales y eso nos parece absurdo”.

Indicó que buscarán pedir “más aforo y más horario”, otro punto clave para el sector porque “con la cafetería no cubrís costos. En el rubro, se manejan costos muy altos”.