En la campaña de vacunación antirrábica de Junín se suman los veterinarios particulares

La dirección de Zoonosis del Gobierno de Junín firmó un importante convenio con el Colegio de Veterinarios para sumar a los profesionales particulares a la campaña de vacunación antirrábica. El objetivo es llegar al mayor número posible de perros y gatos y así prevenir la rabia, enfermedad transmitida por los murciélagos. Desde que comenzó la campaña 2021, ya se vacunaron más de 600 animales.

Al respecto, el Dr. Julio Ferrero, a cargo de la Dirección General de Bromatología y Zoonosis, manifestó: "En virtud de la aparición de nuevos casos en la provincia de Buenos Aires, nosotros seguimos trabajando dentro del cronograma establecido para la vacunación, para lo cual pedimos la colaboración de los vecinos, llevando a sus mascotas a vacunar. También pedimos la colaboración del Colegio de Veterinarios para que con los profesionales particulares nos puedan acompañar en esta campaña. El objetivo es poder llegar a todos los sectores para vacunar a todas las mascotas".

"Ya hemos vacunado a más de 600 animales y continuamos haciéndolo tanto en el centro de Zoonosis ubicado en Vicente López y Planes 449, como en los barrios y localidades, con nuestro móvil. Venimos bien, pero debemos seguir por este camino de vacunación y prevención", sostuvo Ferrero.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios, Roberto Barri, indicó: "En el tema de la rabia hay que tener siempre como meta la prevención. Todo aquel que tiene una mascota no puede olvidarse de vacunarla, pese a que hacía mucho tiempo que no había casos. La gente se relajó, pero ante la aparición de nuevos casos, hay que hacer más presión y llevar a las mascotas a vacunar".

"Colaboramos con esta campaña cada uno desde su lugar de trabajo: el municipio aportando los materiales y los colegas con la aplicación de las vacunas. El objetivo es lograr la mayor cobertura vacunal de las mascotas, porque la incidencia de la rabia llega por un murciélago que es un vector que no se puede controlar, ya que no se sabe en qué patio o fondo de casa cae enfermo y una mascota juega con él. Nadie sabe cuándo un animal se contagió, pero si está vacunado ya está preventivamente eliminado un vector y disminuimos la transmisibilidad de la rabia. Por eso es fundamental el trabajo en conjunto para trabajar sobre la rabia que es una zoonosis que no da respiro".