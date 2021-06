Reconocieron a empleados municipales que cumplieron 30 y 40 años de servicio

Más allá de tener tres décadas, o más, de servicio al municipio, ellos no piensan jubilarse pronto, sea por la edad o porque consideran a la comuna como segundo hogar.

Estar en actividad a pesar de estar rozando la barrera de la jubilación, da un significado diario a su vida que los impulsa a seguir adelante.

Es así que el intendente de Junín, Pablo Petrecca, reconoció la labor de otros cinco empleados municipales que cumplieron 30 y 40 años de servicio. Es que gracias al convenio colectivo de trabajo firmado por el intendente, pocas semanas después de asumir su primer mandato, estos trabajadores recibirán una gratificación económica.

Luego de dialogar con el jefe comunal, Omar Ramallo expresó: "Hace 41 años que trabajo en el municipio y es mi segunda casa. Ingresé en los talleres municipales como inspector de tránsito en la sección de Inspección General hasta el año 2002. Luego pasé a desempeñar tareas para la secretaría de Obras y Servicios Públicos y a prestar servicios en cementerios. En mayo de 2013, presté servicios en la Sección de Poda y, por último, en junio de 2013 pasé al Complejo Municipal a trabajar en la Sección de Deportes, donde actualmente estoy. La municipalidad es como mi segunda casa y mientras el cuerpo me dé, voy a seguir”.

Por su parte, Marcela Julio indicó: "Cumplí en octubre del año pasado 30 años en el municipio y soy feliz de pertenecer a la familia municipal. Muchos recuerdos son los que me vienen a la memoria, pero siempre apostando al servicio de los vecinos que es lo más importante".

Marisa Sarmiento, en tanto, expresó: "Hace más de 40 años que trabajo en la municipalidad y me gusta mucho. Me faltan años para jubilarme, pero quiero seguir trabajando. Me gusta mucho la parte social, así que vamos a seguir".

También, dejó su parecer Claudio Calcagno, quien aseguró: "Trabajo como inspector de Obras Particulares y hace 40 años que estoy en el municipio. Amo al municipio y es mi segunda casa. Todavía me faltan algunos años para jubilarme, pero estoy bien y tranquilo. Tengo una buena oficina y con buenos compañeros, así que vamos a continuar por este camino".

Para finalizar, María Alejandra Funes manifestó: "Hace 30 años que trabajo en la municipalidad y estoy en la Escuela de Estética. Estoy muy contenta y conforme de todos estos años. Ingresé como empleada en el Museo Municipal de Arte y en junio de 2004 cumplí funciones en la Escuela de Estética, siempre respondiendo a la Dirección de Cultura".