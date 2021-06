Críticas y acuerdos del sector rural de Junín por el Plan Ganadero del Gobierno

El Gobierno nacional planea anunciar esta semana un Plan Ganadero con el que buscará aumentar la producción de carne vacuna a 5 millones de toneladas para asegurar la provisión del consumo interno y los envíos al exterior, por lo que avanza en arduas negociaciones con los frigoríficos.

El próximo sábado finaliza la suspensión de 30 días dispuesta para las exportaciones, implementadas a causa del incremento en los precios en el mercado local en los últimos meses.

En ese marco, continúan las negociaciones con el sector exportador para alcanzar un entendimiento que permita "generar un precio adecuado para los argentinos", informó el Gobierno.

En una rueda de consultas generada por Democracia con representantes del sector agropecuario de Junín, los dirigentes manifestaron críticas y adhesiones al plan oficial.

Esponda: “Va a generar un gran perjuicio”

Al respecto, el productor agropecuario y dirigente de la Coalición Cívica de Junín, Rodrigo Esponda, manifestó a Democracia: “Lo que se sabe hasta ahora es que van a reducir la cantidad de exportaciones y se va respetar la cuota Hilton y Kosher para Estados Unidos e Israel”.

“Se piensa bajar un 50% nuestra mayor exportación, que es la vaca de conserva –también llamada “flaca”-, que en la Argentina no se consume. Esto va a generar que haya más vacas flacas en el mercado interno”, cuestionó.

“El problema es el de siempre. Nos advierten con un cierre de exportaciones, llaman a negociar a un grupo minúsculo de frigoríficos que exportan, arreglan con ellos y negocian su kiosco como hicieron toda la vida y el productor y consumidor que se perjudiquen”, lamentó.

“El Gobierno negocia al mejor estilo Moreno (Guillermo, el ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo) con los que se puedan sentar en la mesa y arreglar cada uno su kiosquito y la Argentina no sale así”, señaló.

“Espero que los productores y los consumidores rápidamente salgan a manifestarse, porque esto no baja el precio de la carne y va a generar que las vacas se mueran en el campo, porque no van a tener adónde ir, ya que las vacas flacas en nuestro país no se consumen”, advirtió.

“Esto va a generar un gran perjuicio para los productores de carne y tambos y los consumidores van a seguir pagando caro. Es una lástima, porque toda la movida del Gobierno fue para arreglar un kiosco con un minúsculo grupo exportador que va a terminar arreglando con el Gobiernok, porque hacen su negocio”, consideró.

Frederking: “Medidas desafortunadas”

En concordancia, el presidente de la Sociedad Rural Junín (SRJ), Gustavo Frederking, afirmó a este diario: “Nos parece muy contradictorio el Plan Ganadero, porque la base debería ser producir más. El Gobierno tomó esta pésima medida que afecta a todos los sectores y quedaremos mal ante el mundo. Por ejemplo, la embajadora de Israel dijo que saldrán a buscar otros mercados”.

Y amplió: “Se trata de medidas desafortunadas y poco serias, ya que el mundo no está acostumbrado a que se hagan contratos a largo plazo y que un Gobierno venga y los corte. Es una imagen muy negativa, porque cuando se hacen contratos son para cumplirlos y parece que no importara nada”.

“Si las bases se inician mal, las expectativas de un Plan Ganadero son muy pequeñas. La base de cualquier sistema es la producción y con el cierre de las exportaciones fueron en contra”, afirmó.

“Una de las cuestiones que había fogoneado este Gobierno era crear el Consejo Agroindustrial para aumentar la exportación, que es otra contradicción”, recordó. Y añadió: “Uno ve que tienen preocupación por la mesa de los argentinos, pero no se ve ninguna medida en el ahorro del gasto público de sus dietas y en la política en general”.

“El Gobierno apeló a la coherencia”

En la vereda de enfrente, la titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Junín, Rosana Franco, destacó en diálogo con Democracia que “es inminente la apertura de las exportaciones de carne y sería muy positivo. El Plan Ganadero es importante si verdaderamente hay políticas de fomento para los pequeños productores, en cuyos campos no se puede sembrar soja. El Plan Ganadero fue muy pedido por la FAA”.

“De suceder esta situación, volveríamos a un estado de tranquilidad. De hecho, hoy la vaca de conserva aumentó en el Mercado de Liniers, ya que el valor se había perdido. Creo que el Gobierno apeló a la coherencia. Toda la cadena cárnica va a ser beneficiada”, vaticinó.

Los precios en el mostrador y en las góndolas “por las nubes”

Según el relevamiento mensual de precios del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), la carne aumentó en mayo 6,1% respecto a abril y, a lo largo de los últimos doce meses, acumuló un incremento del 76,2%, sensiblemente por encima de la inflación.

En este contexto y a pocos días de finalizar la medida restrictiva, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que "esta semana se anunciará el Plan Ganadero para asegurar que haya carne en la mesa de los argentinos, sin descuidar al sector exportador".

Asimismo, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, señaló ayer que el Gobierno "está tratando de hacer armonizar las buenas noticias en materia de precios internacionales con preservar los intereses de los argentinos" y afirmó que "se está llegando a un acuerdo muy dialogado con el sector de la carne".