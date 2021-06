No aprobaron la Flexibilización de Fase 2 ni el programa de asistencia a damnificados

El Concejo Deliberante no aprobó hoy ninguno de los dos proyectos que buscan beneficiar a comercios minoristas (gastronómicos) y actividades no esenciales, como por ejemplo a gimnasios y escuelas de danza, complicados por las restricciones que significa estar en Fase 2 debido al alto porcentaje de casos Covid positivos que tiene Junín.

Las respectivas presentaciones, una de Juntos por el Cambio y otra del Frente de Todos, fueron ingresadas ayer y tratadas sobre tablas. Por lo tanto, necesitaban los dos tercios de los votos de los ediles presentes, cosa que no se logró, porque ninguno de los bloques dio su apoyo al proyecto del otro.

Por falta de votos positivos, no habrá Programa de Acompañamiento Económico municipal para comercios y actividades no esenciales, como lo pidió la oposición, ni tampoco Flexibilización de la Fase 2 es decir mayor apertura para comercios y actividades no esenciales, como lo solicitó el oficialismo representado por Juntos por el Cambio, para que pudieran atender y brindar el servicio n el interior de los locales, protocolos mediante.

Sí fue aprobada la prórroga de la Emergencia Económica de Junín, puesto que la iniciativa del Ejecutivo fue presentada como corresponde e incluída en el orden del día desarrollado hoy.