No a las deudas retroactivas

El contador Hugo Balestrasse, secretario de Seguridad Social de la Delegación Junín del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, respecto a la Resolución General 5003 de Monotributo, dijo que los pequeños contribuyentes incluídos en el Monotributo se habían encontrado con deudas retroactivas en su cuenta corriente de Monotributo, en un momento en el que se enfrenta el peor momento sanitario de nuestro país, en su lucha contra la pandemia declarada por el Covid-19.

“Esta situación que se intenta disimular con un plan de pagos, que solamente logra distribuir en el tiempo una carga que, en función de la coyuntura, no debiera haber existido”, afirmó.

“El Consejo Profesional de nuestra provincia, en su momento, con las instituciones profesionales de nuestro país hicieron saber a las autoridades de aplicación, la necesidad de contar con las tablas del Monotributo actualizadas para proceder al correcto encuadramiento de los contribuyentes incluídos en el régimen ‘simplificado’, y evitar así las inoportunas sorpresas con las que se encuentran en este momento, por la tardía sanción de la Ley 27.618 (publicada el 21 de abril de este año), del decreto 337 (25-05-2021) y la R.G. 5003 (02/06/2021) que generan diferencias retroactivas a asumir por los contribuyentes. Entendemos que debiera liberarse de estas a todos los afectados por esta situación”, dijo el profesional.

Al respecto, una noticia del miércoles último a la noche (ver nota aparte) señala que las autoridades van a hacer las modificaciones necesarias para no generar deuda retroactiva a los monotributistas.

En cuanto a la prórroga del vencimiento de Ganancias y Bienes Personales, señaló que la prórroga era estrictamente necesaria, ya que hasta la sanción de la norma que lleva los vencimientos para finales de julio de 2021, no se hallaban disponibles en la página web de la AFIP las distintas aplicaciones necesarias para poder liquidar estos impuestos en general.