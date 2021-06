Presencialidad: Petrecca pedirá que se reconsidere la situación en Junín

Luego de los anuncios realizados ayer por el gobernador Axel Kicillof y el regreso a la presencialidad para el AMBA, por haber ascendido a Fase 3, el intendente Pablo Petrecca manifestó a través de las redes sociales que junto a otros intendentes elevarían un pedido para que se reconsidere la situación en Junín.

Desde los gremios docentes aseguran que es el Ministerio de Salud el que debe evaluar la situación y decidir en consecuencia.

Francina Sierra, secretaria de Suteba aseguró que “plantear la vuelta a la presencialidad por sí misma, sigue siendo un acto de irresponsabilidad”.

Pedido de “presencialidad”

En su cuenta de Facebook, el intendente Pablo Petrecca indicó que se continúa en Fase 2, con las mismas restricciones vigentes.

“De esta forma, Junín y muchas ciudades del interior no estarían comprendidas en el inicio de clases presenciales, motivo por el cual realizaremos junto al resto de intendentes un pedido de reconsideración para el regreso de la presencialidad”, destaca en su posteo.

“Asimismo y como lo anunciamos, el día martes estaremos subiendo una ordenanza al HCD para permitir que los juninenses puedan trabajar con menos restricciones, de igual manera que ocurrirá en el AMBA en esta etapa. Como siempre debemos cuidar la salud de nuestros vecinos de manera integral, monitoreando permanentemente el sistema de salud, y protegiendo las fuentes laborales al mismo tiempo”.

“Lo decide Salud”

Francina Sierra indicó que en Junín se aguarda, “cuando haya una revisión de fases para ver en cuál se ubicará” y agregó que “la vuelta a la presencialidad no la va a determinar la educación, como nunca lo hizo, sino el Ministerio de Salud con datos objetivos de los relevamientos que hace con las instituciones de Salud de toda la provincia de Buenos Aires”.

Sobre el pedido del intendente aseguró: “Plantear, como plantea el intendente Petrecca y otros intendentes de Cambiemos, la vuelta a la presencialidad por sí misma, sigue siendo un acto de irresponsabilidad”.

“El Gobierno provincial así como las comunidades educativas entienden que por encima de cualquier acto de presencialidad en las escuelas está la salud de los docentes y todos los alumnos”.

A su vez, destacó el sistema de Escuelas Abiertas y los dispositivos para sostener el aspecto pedagógico en el marco de la virtualidad y, en ese sentido, destacó que “por ello no hay necesidad de flexibilizar ningún tipo de fase”.

Más vacunas para docentes

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín, aseguró que se debe evaluar la situación y pidió, tal y como lo manifestó la titular de FEB Mirta Petroccini, más vacunas para inmunizar a los docentes.

“Desde Feb y Udeb Junín consideramos que se tienen que reunir las autoridades de Salud, el comité de crisis y evaluar la situación de Junín y desde ahí tomar la decisión de volver o no con los recaudos como se hizo en su oportunidad”, destacó.

“Es el área de Salud la que decide de acuerdo a la cantidad de casos y ocupación de camas. No se puede solicitar presencialidad si antes no hay una evaluación de la situación”.

A su vez, reiteró el pedido del gremio de que “se debe vacunar a los docentes como trabajadores prioritarios”.