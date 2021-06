Un nuevo día con descenso de casos: se registraron 76 contagios en Junín

La Secretaría de Junín informó que ayer se registraron 76 nuevos contagios de coronavirus en Junín y fallecieron cuatro personas, entre ellos un paciente de 30 años.

En el día de ayer, se analizaron 86 muestras en el laboratorio (7 no residentes) y se realizaron 79 testeos rápidos municipales. Del total de muestras de Junín, 100 resultaron negativas y 58 positivas. Además, se sumaron 18 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 47 mujeres y 29 hombres. De estos, 30 casos corresponden a contactos estrechos y 46 tienen nexo en estudio.

Los casos activos son 1227 y hay 43 sospechosos. A su vez, hay 9 sospechosos no residentes, que corresponden a las localidades de Mar del Plata, Buenos Aires, Teodelina y Baigorrita.

En el día de ayer, se sumaron 179 sospechosos, de los cuales 65 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Se informó que recibieron el alta 77 personas de nuestra ciudad y 2 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Los fallecidos son dos hombres de 30 y 76 años y dos mujeres de 67 y 72 años.