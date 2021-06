En los últimos cuatro días, hubo 14 muertos por coronavirus en Junín

La Secretaría de Salud de Junín informó que ayer se registraron 77 nuevos casos de coronavirus en Junín y que fallecieron cuatro personas.

En el día de ayer, se analizaron 83 muestras en el laboratorio (16 no residentes) y se realizaron 56 testeos rápidos municipales.

Del total de muestras de Junín, 84 resultaron negativas y 47 positivas. Además, se sumaron 30 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 42 mujeres y 35 hombres. De estos, 37 casos corresponden a contactos estrechos y 40 tienen nexo en estudio.

Así, el número de casos activos asciende a 1232 y hay 40 casos sospechosos. A su vez, se cuentan 8 sospechosos no residentes, que corresponden a personas de las localidades de Ascensión, Morón, Lincoln y Vedia.

En el día de ayer, se sumaron 170 sospechosos de los cuales 59 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Además, se informó que recibieron el alta 75 personas de nuestra ciudad y 6 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas de Covid.

Las personas fallecidas son dos hombres de 49 y 64 años y dos mujeres de 81 y 83 años. El número total de decesos asciende a 308 en Junín.

Baja de activos

Tras el récord registrado el sábado 5 de junio, con 1321 pacientes cursando la enfermedad, los activos volvieron a bajar. De hecho, el jueves hubo 1234 y ayer viernes fueron 1232.

Según los informes que emite la Secretaría de Salud, desde hace seis días, en la Ciudad viene disminuyendo la cantidad de juninenses contagiados activos y que ayer sumaron 1232.

No obstante, la cifra continúa siendo elevada y preocupa la situación de las camas de Terapia Intensiva para pacientes Covid.