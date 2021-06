El FdT de Junín ratificó su apoyo al sistema de fases provincial ante el reclamo y la insistencia de algunos sectores productivos de avanzar en flexibilizaciones a la instancia 2 en la que se encuentra la ciudad por el nivel de contagios.

En ese sentido, los representantes de la oposición afirman que si se respetan las normas provinciales se podrá mejorar la situación epidemiológica e ir recuperando las actividades. Además, recordaron un proyecto de alivio económico que presentó el bloque hace unos días en el Concejo y machacaron con los 300 millones de pesos del ejercicio 2020.

COMUNICADO DEL FRENTE DE TODOS JUNIN

Ante la evidencia científica que ofrece el sistema de salud como método eficiente para disminuir el impacto de la pandemia a través del sistema de fases instaurado desde el gobierno provincial, el Frente de Todos Junin ratifica su acompañamiento al criterio sanitario que ya está mostrando buenos resultados y que pronto nos permitirá recuperar la fase 3.

Creemos que el retorno a la normalidad se obtiene siguiendo las recomendaciones de los sanitaristas y apostando a promover la vacunación, que en nuestra ciudad viene avanzando rápidamente con la llegada de 18,600 dosis en los últimos 18 días. Queremos que todos los sectores recuperen su capacidad de trabajar y que los estudiantes vuelvan a la presencialidad en las escuelas.

Asimismo, volvemos a ponernos a disposición de las cámaras empresarias y representantes de actividades no esenciales, para discutir lo que creemos que es una propuesta superadora de alivio para los sectores más complicados de este momento.

Nuestro proyecto de ordenanza para el “ACOMPAÑAMIENTO DE COMERCIOS Y ACTIVIDADES NO ESENCIALES”, aún no ha recibido tratamiento en el Concejo Deliberante, pero tampoco ha sido suficientemente difundido entre los afiliados a esas cámaras. El Intendente tiene a su disposición más de trescientos millones de pesos ($300.000.000) que pueden ser utilizados aunque sea parcialmente y que aún no ha explicado de modo convincente por qué se niega a hacerlo.