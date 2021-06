Récord de contagios por coronavirus en un día y cuatro nuevos fallecidos

Tras el último informe del día domingo, cuando se habían registrado 66 contagios de coronavirus, las cifras mostraron una nueva suba, con 172 casos registrados ayer, que se convirtieron en el pico máximo de positivos en un día, desde el inicio de la pandemia.

Cabe destacar que ayer, la Provincia confirmó que Junín continúa en Fase 2.

El dato más preocupante del último reporte es la muerte de cuatro juninenses a causa del virus en un solo día, que eleva el número de decesos a 298.

De acuerdo al informe provisto por la Secretaría de Salud, en el día de ayer se analizaron 170 muestras en el laboratorio (13 no residentes) y se realizaron 97 testeos rápidos municipales.

Del total de muestras de Junín, 115 resultaron negativas y 139 positivas. Además, se sumaron 33 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 100 mujeres y 72 hombres. De estos, 52 casos corresponden a contactos estrechos y 120 tienen nexo en estudio.

Actualmente, el número de casos positivos confirmados es de 1253 y hay 1367 aislados preventivos.

A su vez, hay 23 casos sospechosos y 5 no residentes, que corresponden a las localidades de Pergamino, O’ Higgins, Neuquén, Vedia y Venado Tuerto.

En el día de ayer, se sumaron 293 sospechosos de los cuales 87 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero, de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos.

Informaron además que recibieron el alta 180 personas de nuestra ciudad y 5 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Los fallecidos por coronavirus del día de ayer son cuatro hombres de 51, 69, 73 y 82 años.