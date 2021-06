Reclamo de gastronómicos: “El pedido es simple, que nos dejen abrir”

Integrantes de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín y otros gastronómicos de nuestra ciudad realizaron ayer una conferencia de prensa para volver a pedir a las autoridades por la flexibilización de la Fase 2 que les permita el ingreso de clientes.

Comerciantes de Vicenta (que cerró el año pasado), La Birrería y Tío Lucas, hablaron en representación de varios gastronómicos de la Ciudad.

De hecho aclararon: “Somos gastronómicos que pertenecemos a la Cámara y otros que no. No somos autoconvocados, nos venimos reuniendo hace tiempo, discutiendo todos los problemas que nos genera la pandemia”.

Cabe recordar que hoy mantendrán un encuentro con los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para buscar el consenso y lograr la flexibilización.

“Necesidad de trabajar”

“Queremos aclarar que los gastronómicos no estamos divididos, como salió en un medio, no estamos enojados, ni la Cámara con la gente que no pertenece, ni los que todavía no se incorporaron con nosotros, sino que estamos todos en el mismo barco, tratando de luchar para que nos dejen trabajar”, aseguraron.

Según manifestaron, la idea es “aunar un criterio” en torno a “la necesidad de abrir, con protocolos, con cierta capacidad que decidirá la gente de la Salud, de la Mesa, que se viene hablando de un 30 por ciento. Básicamente es eso, un pedido a la reunión que habrá en la municipalidad con distintos sectores, con las Cámaras y con sectores que también necesitan trabajar”.

“El pedido es simple: que nos dejen abrir”, reclamaron. “Somos muchos que estamos en una situación difícil, con deudas acumuladas de un año, que venimos con muchos meses que tuvimos cerrado el año pasado, varios meses cerrados este año. Simplemente necesitamos trabajar, poder abrir adentro de los salones, porque la verdad el clima no acompaña para abrir afuera y en un horario que puedan trabajar todos, que al menos sea hasta las 23”.

Medidas económicas

Respecto a las medidas de apoyo del Gobierno para aquellos sectores que se vieron más afectados por la pandemia, Yael Bonzanini, de Vicenta, aseguró que “no todos acceden a las medidas económicas de Provincia y Nación, son bastante complejas, más para un momento en el que estamos y del que venimos”.

Sobre los delivery gratuitos remarcaron: “No creemos que sea una ayuda económica grande, pero todo suma. En este caso, lo que hace es darle un beneficio al cliente y promueve que, ese día, tenga ganas de consumir, un día que sobre todo es bajo, porque es de los que menos movimiento tiene”.

Reunión con concejales

En la mañana de hoy, mantendrán una reunión con los concejales de los distintos bloques y, en ese sentido, pidieron la apertura.

Bonzanini dijo que “la idea es que se pongan de acuerdo todos los sectores políticos y que nos apoyen en la apertura, porque la verdad es que esto es insostenible. Particularmente yo, que soy de Vicenta, tomé la decisión de cerrar, el año pasado, pero ahora estoy acompañando a todo el resto para que no les suceda lo mismo. Esperamos que se puedan poner de acuerdo”.

Aclaró que “no hay rebelión, queremos abrir dentro de la ley, porque en realidad es un derecho a trabajar, con las medidas sanitarias. Somos esenciales para nuestras familias y nuestros empleados. De no ser positiva la reunión, nos volveremos a juntar y veremos qué hacer. Somos muchos más, hay otros que están trabajando y no pudieron venir”.

Atención en comercios

El presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Juan Victor Casella, aseguró el lunes a Democracia que “hay un proyecto de ordenanza y la idea es ver si se puede hacer una Fase 2 con aforo del 30%”, explicó.

“También lograr que al comercio pueda entrar la gente, porque no se trabaja, es imposible atender en la puerta. Y nosotros gastronómicos con este frío, no se puede estar”.

La medida, “no se puede demorar más, la gente está en una situación de desesperación porque no trabaja, no tiene ingresos y ya se gastaron los ahorros. Estamos realmente en una situación límite”.

Marcos Maroscia, presidente de Comercio e Industria aseguró que seguirán “dialogando, para volver a pedir lo que ya se pidió, pero a través de una ordenanza en la sesión del Concejo Deliberante”.