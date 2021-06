Comerciantes y gastronómicos advierten que la situación “es límite”

Las cámaras que nuclean a comerciantes y gastronómicos de Junín volvieron a reunirse ayer con el intendente Pablo Petrecca para lograr una flexibilización de la Fase 2 en Junín.

Esencialmente, los rubros buscan que se permita el ingreso a bares y restaurantes, con un aforo del 30%, ya que de momento los clientes solo pueden permanecer afuera, en los espacios acondicionados.

A su vez, los comercios volvieron a solicitar flexibilización para que se pueda ingresar a los locales a realizar compras.

Si bien no hubo definiciones, volverán a reunirse mañana miércoles con los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Estamos al límite”

El presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Juan Victor Casella, se refirió al encuentro con el Intendente y todo el sector productivo como “una forma de ir buscando consensos” para lograr una mayor flexibilización.

“Habrá reunión con los bloques en el Concejo y nosotros, en representación de las instituciones. Hay un proyecto de ordenanza y la idea es ver si se puede hacer una Fase 2 con aforo del 30%”, explicó.

“También que al comercio pueda entrar la gente, porque no se trabaja, es imposible atender en la puerta. Y nosotros gastronómicos con este frío, no se puede estar”.

La reunión de mañana con el intendente Petrecca, incluiría a los concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“No se puede demorar más, la gente está en una situación de desesperación porque no trabaja, no tiene ingresos, y ya se gastaron los ahorros. Estamos realmente en una situación límite”, lamentó Casella.

“Necesitamos que se haga más flexible la Fase 2. Esto no es Buenos Aires y se dan las condiciones para adecuar una flexibilización”.

Proyecto de ordenanza

Marcos Maroscia, presidente de Comercio e Industria indicoó que “se va a pedir al Frente de Todos que esté presente, para seguir dialogando, para volver a pedir lo que ya se pidió, pero a través de una ordenanza en la sesión del Concejo Deliberante, para encuadrar el ingreso de gente a los locales y sumar el aforo del 30% de gastronómicos y jardines maternales para que los empleados puedan dejar a los chicos a su cuidado”. Y reiteró que buscan “una Fase 2 adaptada que nos ordene a todos”.

Desde la entidad Acipe, Marcelo Tapia destacó que la reunión fue “muy productiva”, según indicó: “Volvimos a presentar los reclamos de cada uno de nuestros sectores y acordamos una reunión con ambos bloques para el miércoles y así delinear algunos puntos que deberían tratarse el jueves en un proyecto de ordenanza, para que no estemos discutiendo permanentemente este tipo de cosas. Buscar la lógica y buscar que la parte productiva pueda defenderse trabajando en algunos rubros. Creemos que es ilógico lo que se plantea desde las restricciones”.

Abiertos, el fin de semana

El fin de semana, cuando volvió el confinamiento estricto, como regía de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno nacional para reducir la circulación y mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus, en La Plata muchos comercios no esenciales igual abrieron sus puertas.

El sector que se rebeló a las medidas fue el gastronómico que si bien solo podían hacer delivery o take away, hubo distintos locales que decidieron ir un poco más allá y atendieron al público en el comercio, aunque con protocolos, aseguraron.

Según trascendió, no fue una decisión del sector, sino que cada uno resolvió hasta donde llegaba con su decisión, arriesgándose a una posible sanción.