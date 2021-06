Federico Melo: “Hay una estabilidad en el empleo”

-¿Cuál es la situación del comercio en Junín?

-La pandemia nos afecta a todos, no por igual, porque hay actividades como la construcción, artículos del hogar, que dentro de todo lo negativo que trae la pandemia, se pueden ir sosteniendo. Hay comercios muy chicos, sobre todo en lo que es indumentaria y calzado, que están atravesando una situación muy difícil porque las restricciones perjudican mucho al comercio, pero también vemos que el sistema sanitario de la ciudad está totalmente colapsado y todos los días nos enteramos de alguna noticia triste, situación que nos hace pensar en el equilibrio que tiene que haber entre la salud y la economía.

-¿Cómo impactan las restricciones y los cambios en los horarios?

-Con el horario de la Fase 2 estamos observando que el empleado de comercio tiene problemas con su rutina de vida, porque la escolaridad no es presencial y no saben adónde dejar a sus hijos, además de que muchas veces los horarios de los comercios esenciales y de los no esenciales coinciden, por lo que los empleados no tienen tiempo de ir a hacer las compras, hacer actividades deportivas, recreativas o ir al médico. Todas las partes tenemos que hacer un esfuerzo para que todos quedemos conformes. No poder promover un horario, como ya lo habíamos acordado con las cámaras, donde haya un horario esencial y otro no esencial, trae algunos perjuicios a los trabajadores y es lo que estamos tratando de hacerles ver a los funcionarios. El horario es hasta las 19, entonces muchos empleados hacen hasta las 13 y a las 15 tienen que volver. Y en dos horas ir al super, pasar a buscar a los chicos, ubicarlos en otro lugar, es muy tedioso, un trastorno para la familia mercantil. El horario corrido hasta las 17.30 permitía tener otras posibilidades a los empleados, mientras duren las restricciones, porque somos conscientes de que el comercio tiene que tener su vuelo comercial y sus ventas. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos y hoy el empleado está siendo muy perjudicado.

-Un sector de los comerciantes reclama una flexibilización de la Fase 2, pero en muchos casos las restricciones no se cumplen y no hay controles.

-Generar controles en toda la ciudad es muy difícil, porque tenemos más de mil comercios registrados, y el número es mucho mayor, porque hay comercios que no tienen empleados y son atendidos por sus propios dueños, por eso no los tenemos registrados en el gremio. La responsabilidad de cuidar los protocolos es muy importante de parte del empleador y de todos los vecinos, por eso insistimos a la municipalidad para que active diferentes medios de control para hacer cumplir los protocolos. Donde tenemos representación gremial el respeto de los protocolos es más efectivo.

-Los datos del municipio publicados por Democracia señalan que, aún en pandemia, hubo más altas que cierres de comercios (99 altas y cambios de titularidad y 26 cierres en lo que va del año).

-Sí, nosotros en altas y bajas de empleados durante lo que va del año tenemos una diferencia que es mínima, hay una estabilidad en el empleo y los números son similares a los años anteriores a la pandemia. Sí es cierto que aquel que pierde su puesto de trabajo se le hace muy difícil volver a insertarse en el mundo laboral. También observamos que, en algunas situaciones, se acentúa una precarización y después es muy difícil volver al punto de partida. Si bien los ministerios de Trabajo de Provincia y Nación nos acompañan en cada acción, es muy difícil hacer inspecciones presenciales, las seguimos haciendo, en menor medida, porque el ánimo de los comerciantes es muy difícil para hacer una inspección. Cuando llegamos a un comercio para verificar esto enseguida se genera una situación que incomoda a todas las partes. Pero siempre pido la colaboración, aquel que hace bien las cosas no tiene por qué no aceptar esta verificación. Es nuestro trabajo como gremio, seguir controlando el cumplimiento de las normativas.

-Se pone todo el peso sobre la pandemia y las restricciones, pero también hay otra situación que influye, que es la caída sostenida del poder adquisitivo.

-Venimos de muchos años de inflación alta, de crisis económica y cuando pensábamos que el país podía tener una reactivación llegó esta pandemia, que hace que la reactivación sea mucho más complicada. Hay una falta de poder adquisitivo en los vecinos, en Junín y en todo el país y un problema con la inflación, además de la pandemia que hace estragos y nos complica con las restricciones, por lo que se hace muy difícil salir de todo esto. El camino es seguir cuidándonos, está apareciendo una cantidad de vacunas que nos hace ser muy optimistas, que nos permita inmunizar a la mayor cantidad de ciudadanos e ir afrontando estos problemas, como el salario de los trabajadores. Para poder reactivar la economía se empieza desde abajo, el trabajador tiene que tener dinero en el bolsillo para poder salir a comprar y, de esa manera, que el comercio funcione y comenzar a reactivar todos los eslabones de la producción.

-¿Cree que la dirigencia política está a la altura de este difícil momento?

-Creo que la política nacional tiene que empezar, tanto oficialismo como oposición, a pensar que los vecinos de cada ciudad están esperando mucho más de la dirigencia, que escuchen a las instituciones, que se preocupen de nuestra salud y de nuestra economía, y se mezcla en este año electoral alguna acción política de un lado o de otro para perjudicar a un espacio, pero nos olvidemos de que hay personas que la están pasando muy mal, con falta de trabajo, con problemas de salud muy serios por esta pandemia y, en todos esos problemas, habría que observar que también está la chicana política que no ayuda al humor social. Sí veo un compromiso institucional de todos los actores, las cámaras, los gremios, los clubes, las sociedades de fomento, que están haciendo diferentes acciones solidarias, tratando de buscar consensos y que por ahí esto se empañe por algunos movimientos políticos nos causa alguna decepción, por eso esperamos que la dirigencia política partidaria esté a la altura de esta situación y escuche a los vecinos.

Plaza “Julio Henestrosa”

El municipio y el SEC firmarán hoy un convenio para remodelar la plaza del barrio José Hernández que está situado en frente del complejo mercantil. “Nos sentimos parte del barrio, como un vecino más. Por eso, vamos a colaborar con la remodelación y lo haremos desde la mutual mercantil, porque el sindicato está abocado a que los recursos sean destinados a los afiliados y a la salud”, señaló el titular del gremio, Federico Melo, en diálogo con Democracia. Y adelantó que la plaza va a llevar el nombre del querido dirigente juninense Julio Henestrosa. También, participó como impulsor del proyecto Luis Chami, director de Seguridad.