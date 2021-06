Donati: “Petrecca miente sobre el destino de $300.000.000”

Concejales del Frente de Todos le vienen reclamando al intendente Pablo Petrecca que “invierta en los sectores más afectados por la pandemia recursos municipales que acompañen los esfuerzos económicos que están haciendo tanto Nación como Provincia”.

En ese marco, “Petrecca realizó declaraciones públicas dando explicaciones sobre el destino de más de $300.000.000 de fondos. Pero estas aclaraciones fueron cuestionadas por la concejala Natalia Donati”.

“Es muy grave institucionalmente que un Intendente mienta y más cuando lo hace en relación a la administración de fondos públicos. Petrecca se niega a reconocer ante los juninenses que tiene recursos millonarios acumulados y que no los invirtió en la ciudad”, dijo Donati.

Además, la concejala dijo que “cualquier alumno que haya cursado Contabilidad Pública I, sabe que la rendición de cuentas expone el balance anual de un organismo del estado y que, en ese balance, se muestra claramente el dinero disponible al cierre del ejercicio. Nosotros no hacemos ninguna chicana política, solo cumplimos en informar a la comunidad de Junín cómo Petrecca usó o no, el dinero de los impuestos de todos los vecinos”.

“La rendición de cuentas, firmada por Petrecca y sus funcionarios, muestra que mientras la recaudación municipal fue del 97% de la presupuestada para el 2020, el Intendente no ayudó a los comerciantes a pesar de contar con más de 300 millones de pesos disponibles, que los vecinos habían pagado con sus tasas, mientras sufren los efectos negativos de la pandemia”, aseguró Donati.

Asimismo, explicó que “hoy, después de haber pagado los servicios que dijo y la deuda flotante, sigue teniendo en las cuentas bancarias más de 300 millones para ayudar a los vecinos”.

Para finalizar, la concejala expresó que “si el propio Intendente tiene que salir a dar explicaciones y aclarar que no se va a llevar un peso a la casa, es porque son muchos los vecinos que están desconfiando. En vez de agredirnos, y confundir a los vecinos, lo que debería hacer es invertir ese dinero en los sectores que están atravesando dificultades con la pandemia y desplegar políticas públicas que le mejoren la calidad de vida a los juninenses. También, para que podamos confiar en el Intendente, sería bueno que nos dé la clave de RAFAM, en vez de criticarnos por los diarios”.