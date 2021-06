Récord de activos: ayer, Junín alcanzó los 1.307 casos de coronavirus

La Secretaría de Salud informó que ayer se registraron 97 casos de coronavirus en la Ciudad y un nuevo fallecimiento, de una persona de 47 años.

Así, la ciudad alcanzó un pico de casos activos que escaló a 1.307.

En el día de ayer, se analizaron 150 muestras en el laboratorio (15 no residentes) y se realizaron 78 testeos rápidos municipales.

Del total de muestras de Junín, 138 resultaron negativas y 75 positivas. Además, se sumaron 22 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 51 mujeres y 46 hombres. De estos, 38 casos corresponden a contactos estrechos y 41 tienen nexo en estudio.

En el día de ayer, se sumaron 228 casos sospechosos de los cuales 69 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero, de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos.

Actualmente, hay 1.281 personas cumpliendo aislamiento preventivo, 61 casos sospechosos y 289 personas fallecidas.

Se informó que recibieron el alta 90 personas de nuestra ciudad y 5 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Cifras de Junín

Aislados preventivos:1.281

Casos sospechosos:61

Casos sospechosos no residentes: 0

Casos confirmados: 1.307

Casos confirmados no residentes: 33

Casos recuperados: 10.545

Casos recuperados no residentes: 542

Casos descartados: 13.632

Casos fallecidos: 289

Cumplieron aislamiento preventivo: 9.770