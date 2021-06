Pusieron en marcha la nueva Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió la nueva Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales que se puso en funcionamiento para beneficiar a todos los vecinos de Junín. Con una inversión que supera los 100 millones de pesos, la planta permitirá acompañar con servicios el crecimiento de la ciudad por los próximos 20 años.

"Estamos invirtiendo en salud y proyectando la ciudad de Junín para los próximos 20 años", dijo Petrecca, quien estuvo acompañado por el director de Obras Sanitarias, Guido Covini.

"Antes de asumir en 2015 nos pusimos como meta que el 100% del casco urbano tradicional de Junín tenga agua y cloacas. Fue un desafío que comenzamos a ejecutar e incluso avanzamos con extras en los barrios como Güemes, Los Almendros y La Merced. Pero, en un momento, Guido me explicó que no podíamos seguir avanzando con las cloacas en la ciudad porque el sistema que tenemos es del año 70 y requería de una nueva inversión”, apuntó, para luego aclarar que el proyecto fue iniciado por la gestión provincial del gobierno anterior y continuada por la actual.

"Nos decían que no se podía llegar con las cloacas a Villa del Parque y estamos a días de poder inaugurarlo, porque ya tenemos esta nueva planta en funcionamiento. Aún nos falta, pero seguimos trabajando y anexando nuevas estaciones de bombeo como las que hicimos en Ricardo Rojas y Emilio Mitre, el Parque Industrial y la que estamos a punto de inaugurar en Villa del Parque", expresó.

Beneficios

"Estamos invirtiendo en salud – dijo el intendente Petrecca-, ya que la nueva planta hace que la cloaca no esté en la calle y evita muchos problemas sanitarios. Beneficia a los vecinos y al propio personal de la estación. Esto requirió mucho esfuerzo de mucha gente, pero es una obra de Junín y para Junín".

"Son obras que están enterradas, esta tiene 12 metros de profundidad, pero que cambian la calidad de vida de las personas. Y a los vecinos que aún no tienen las cloacas, que nos esperen que ya estamos cerca", aseguró.

Provincia y Nación

Para finalizar, sostuvo: "En los próximos días estaremos suscribiendo nuevos convenios para disponer de más fondos para hacer más obras de cloacas. Nos quedan pocos barrios y esto nos permitirá seguir avanzando. Seguimos acompañando con obras el crecimiento que tiene la ciudad y, además, queremos llegar con este servicio a las localidades del partido, que es algo en lo que estamos trabajando junto a Provincia y Nación para poder lograrlo".

Por su parte, el titular de Obras Sanitarias, Guido Covini, manifestó: "Cuando comenzamos a realizar el proyecto de obra, porque la parte vieja estaba con su vida útil ya finalizada, nos pusimos como objetivo hacer una planta desde cero. También esto incluía hacer desde cero la parte eléctrica y hoy estamos con bombas y pozos nuevos, ya que el viejo quedó para museo".

"Teníamos un cuello de botella, ya que la estación vieja no podía abastecer al crecimiento de la sociedad, porque la misma es del año 1970 y no nos permitía crecer. Pero, con esta nueva obra, podemos proyectar para dentro de 20 años. Esto es pensar a futuro".

"La inversión está por encima de los 100 millones de pesos. Era una obra muy costosa que requería de una decisión política y Pablo (Petrecca) lo pudo lograr, llevando el proyecto a Provincia", destacó Covini.