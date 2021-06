Proponen que el Intendente use fondos de la comuna para ayudar a damnificados

Rodolfo Bertone, concejal del Frente de Todos, al ser entrevistado por TeleJunín Noticias, explicó la propuesta de su bloque, el cual ya fue enviado a las cámaras de comercios para consensuar su aplicación.

La iniciativa propone el uso de los fondos de libre disponibilidad que tiene el Intendente, que no fueron gastados en el 2020, notificados en la Rendición de Cuentas aprobada el 27 de mayo último por el Concejo Deliberante de Junín.

En principio, Bertone aclaró quién era Marcelo Tapia, presidente de ACIPE, estaba identificado con un sector político identificado con Emilio Monzó, afín a Cambiemos. “Creo que hay que situar desde dónde habla cada uno y a qué juega. No hay ningún problema, estamos en democracia, pero claramente tiene una posición política”, dijo.

Dicho esto, el edil afirmó que el viernes 28 de mayo, el bloque del Frente de Todos se juntó con ACIPE y las cámaras, que a su vez habían hablado con el Intendente.

No a la flexibilización

“Hablamos con las cámaras empresarias y en toda la charla del viernes en ningún momento le dijimos que íbamos a avalar una flexibilización, no lo hicimos nunca, no creemos que esa sea la forma porque las flexibilizaciones no le han dado resultado”, afirmó Bertone.

El edil opinó que el intendente Petrecca no necesitaba el aval del Frente de Todos para tomar la decisión de flexibilizar, porque de hecho en otras oportunidades había flexibilizado y no había apelado al consenso.

“Si ahora Petrecca necesita consenso para flexibilizar habría que preguntar, ¿por qué? Para mí, es demagogia política la que tiene el Intendente en este momento. Fuimos a la conferencia de prensa de la Mesa de Crisis, conformada por Petrecca a su gusto y vimos la falta de apertura hacia otros actores de la sociedad que no están. Más allá de eso, participamos de igual manera. Victoria Muffarotto no pudo ir por cuestiones laborales, pero Lautaro Mazzutti, quien es nuestro vicepresidente de bloque, fue”, explicó.

Para Bertone, lo principal es lo que dijo el doctor Gabriel Scattarello, quien coordina la Mesa Sanitaria, cuando señaló que no había margen para flexibilizar la Fase 2. “Creo que ahí se termina toda la discusión”, apuntó.

Ayuda

“Yo entiendo muchísimo a los comerciantes que están sufriendo en este momento y creo que hay que darles un ‘salvavidas’ a su comercio y para eso el viernes último presentamos la ordenanza para darles asistencia y que ya hicimos llegar a las distintas cámaras empresariales. La propuesta es abierta para el consenso”, dijo Bertone.

Respecto a la iniciativa, el edil explicó que como la administración del intendente Petrecca no había gastado 307 millones de pesos porque no los ejecutó en el 2020 durante la pandemia, eso podía servir para crear un fondo y dar asistencia los damnificados por la pandemia.

Cabe mencionar que en la Rendición de Cuentas votada por el Concejo Deliberante se informó que había 307 millones de pesos que había de superávit.

“Eso es así y está aseverado por el equipo de Gobierno. De esos 307 millones hay partes que son afectadas para otros rubros, pero gran parte es de libre disponibilidad. Ese aporte de todos los juninenses, por las tasas que pagan, se puede usar en este momento crítico para sostener a aquellos que pierden ventas por restricciones y con eso llegamos a todos”, dijo.

“Manipulación”

“Lo que pide Tapia que es el ingreso del público a los negocios, con un aforo del 30 por ciento, no es para todos, porque quedan afuera los gimnasios, los locales de la nocturnidad, etc. Me parece que con este fondo bien manejado, con la participación de las cámaras empresarias de comercio para que indiquen a quienes les corresponde, a los que no fueron asistidos por Nación y Provincia por distintos programas que vienen llevándose adelante”, apuntó Bertone.

En cambio, lo que solicita el Frente de Todos es que dicho fondo de superávit quede a disposición y vuelva a la comunidad de Junín. “Es una propuesta a consensuar, pero de eso no se está hablando. Por eso, decimos que la manipulación de Petrecca tiene que ver con eso, enviar este tipo de mensajes (como el de Tapia) para no hablar de lo que tenemos que hablar”, dijo.

Aseguró que el proyecto fue entregado a las cámaras de comercio y que era abierto. “Si creen que se puede modificar se puede hacer, luego vendrá la instancia de legislación, presupuesto,etc. Creemos que esa es la solución”, apuntó.

“Me parece que si el 11 de junio logramos una baja de casos sustancial, como queremos todos, se volvería a la mayor normalidad posible, a las clases presenciales. Eso es lo que estamos buscando. El Frente de Todos siempre buscó eso”, aseguró.