El Presidente inauguró el tramo entre Junín y Chacabuco de la Autopista 7

En un hecho histórico para la Región, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró ayer el tramo de 39,7 kilómetros de autopista en la Ruta Nacional 7, entre Junín y Chacabuco, una obra fundamental para la seguridad vial y el desarrollo económico que demandó una inversión de $5.065 millones.

En el acto, realizado a la altura de la localidad de Membrillar, se anunció que dentro de cuatro meses comenzará la construcción de la autopista en la travesía urbana de Junín, que se extiende hasta el kilómetro 267. Además, se iniciarán los trabajos en la ruta segura entre Vedia y Rufino (ex PPP).

También, se indicó que dentro de un mes se iniciarán las labores en el tramo de 55 kilómetros entre Chacabuco y Carmen de Areco, el único en el que aún no se hicieron movimientos de suelo.

“Esta es una obra que para mí tiene un valor especial, son dos ciudades muy importantes: Junín es la ciudad de Mario Meoni, que encontró en esta ruta el final de su vida y, siendo esta obra de un modo distinto, mejora el tránsito entre Chacabuco y Junín, y seguirá después a Rufino con la misma fuerza", expresó Fernández.

Además del jefe del Estado nacional participaron de la inauguración el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros de Interior, Eduardo de Pedro (Wado) y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el subadministrador de Vialidad, Alejandro Urdampilleta; el gerente regional de Vialidad Nacional, Patricio García; el presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasof; además de intendentes y legisladores de la región.

Pasadas las 12, en el distribuidor situado por encima de la autopista –al que pudo acceder Democracia (único medio de la Región que ha asistido)- el sonido del helicóptero anunciaba la presencia del Presidente, quien al encabezar el acto afirmó: “La obra pública es acercar pueblos, es mejorar el transporte y facilitar la labor de quien produce. Detrás de la obra pública, hay un fuerte motorizador de la economía y lo único que nos preocupa es mejorar la vida de hombres y mujeres que necesitan estar mejor”.

Por su parte, Katopodis afirmó: “La obra pública es para nosotros conectar a la Argentina, ponerla definitivamente en el camino del desarrollo. Hoy inauguramos los 40 kilómetros entre Junín y Chacabuco, una obra que hicimos en pandemia para los bonaerenses”.

En tanto, Kicillof señaló: “Hacía mucho tiempo que no había una conexión tan fuerte entre el Gobierno nacional y el provincial con los trabajos que se hacen en cada intendencia”.

Críticas y tono electoral

Desde Casa Rosada destacaron que Vialidad Nacional finalizó los trabajos en 19,7 km, entre los km 229 y 258,7, que unen Junín y Chacabuco, además de Membrillar, O'Higgins y La Agraria; y completó las obras para habilitar de forma definitiva los trayectos inaugurados en octubre de 2019 (Km 219 al 229 y del Km 245 al 255), “que debieron ser cerrados al tránsito a los cuatro meses por falta de obras y no estar en condiciones para la correcta circulación”.

En ese sentido, el Presidente comparó: “Lo que efectivamente ocurrió es que en todo este tramo, que significan 155 kilómetros, en los últimos cuatro años se habían hecho 40 kilómetros. Nosotros en este año y medio, con pandemia, también hicimos 40 kilómetros”.

También señaló que cuando las obras se hacían por iniciativas público-privadas costaban más que hoy, que las ejecuta el Estado.

La autopista, que ayer quedó habilitada al tránsito, cuenta con tres distribuidores (O’Higgins, Membrillar y La Agraria), un puente sobre el Río Salado y una pasarela para garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia una escuela ubicada sobre la ruta en cercanías a Junín (zona de la Agraria), una obra pendiente de ejecutar por los contratos ex PPP.

“Desde el primer día tenemos el compromiso de construir una Argentina federal e igualitaria. Hoy tenemos más de 1.400 obras en ejecución gracias a la decisión del Presidente de poner los recursos en la obra pública, para devolverle a cada argentino y argentina el país que merece”, agregó Katopodis.

Con respecto a la relación con la Provincia, el jefe de Estado aclaró que cuando hay que hacer obras no preguntan de qué color político es quien está gobernando la ciudad o la provincia. “Esto lo demuestra que acá están los intendentes de Junín (Pablo Petrecca) y de Chacabuco (Víctor Aiola), que no son parte de nuestra fuerza política, pero están gobernando con nosotros y entienden la responsabilidad del momento", indicó. Y remarcó que lo que preocupa es "mejorarle la vida a todos, en este caso a los de Chacabuco y de Junín, que necesitan estar mejor y tener más fácil la tarea cotidiana”.

Antes de finalizar su discurso, Fernández recordó al exministro de Transporte Mario Meoni, que falleció en un trágico accidente de tránsito en esta misma ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles. “Mi memoria eterna y mi cariño, querido Mario, donde estés”, expresó el Presidente.

“No son promesas de campaña”

A su turno, Kicillof recordó la implementación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 12 mil millones de pesos, para obras que ya se están ejecutando y señaló que junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y al de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, están poniendo una gran cantidad de obras en marcha. "No son promesas de campaña ni eslóganes de publicidad, sino realidades para lograr el desarrollo de nuestra provincia", destacó.

“Hay mucho trabajo por delante, pero se tiene la satisfacción por el trabajo hecho, el compromiso que se cumple. Quiero decirles que hacía mucho tiempo que no había una conexión tan fuerte entre el gobierno provincial y nacional, no es un eslogan de publicidad de campaña, son realidades", concluyó.

Katopodis: “En cuatro meses comienza la travesía urbana”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, adelantó ayer, en una entrevista exclusiva con Democracia, que “la obra de la autopista en la travesía urbana de Junín se estará licitando y en cuatro meses empieza”.

Y agregó: “Partes de las obras que vamos a iniciar de Junín a Rufino estaban en el esquema PPP, que nunca funcionó y que estaba preparado para que algunos pocos ganen plata y que nos perjudiquemos todos los demás argentinos”.

“Ahora estamos poniendo en marcha el tramo entre Carmen de Areco y Chacabuco, perteneciente al corredor más importante de la Región, de 155 kilómetros, de los cuales 120 estamos haciendo en nuestra gestión”, manifestó.

“Esta es una ruta con mucho dolor para muchos vecinos y productores de la zona, conocida como "la ruta de la muerte". No hay dudas de que hay un presidente que decidió poner los recursos en la obra pública y que genera empleo. Estas rutas conectan regiones muy importantes para el desarrollo de nuestro país”, subrayó.