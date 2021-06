Coronavirus: hubo 132 nuevos contagios y tres fallecidos

En el día de ayer, la Secretaría de Salud informó 132 nuevos casos positivos de coronavirus en Junín y tres fallecimientos.

Ayer, se analizaron 128 muestras en el laboratorio (16 no residentes) y se realizaron 101 testeos rápidos municipales.

Del total de muestras de Junín, 101 resultaron negativas y 110 positivas. Además, se sumaron 22 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 77 mujeres y 50 hombres. De estos, 33 casos corresponden a contactos estrechos, 3 a personal de salud y 126 tienen nexo en estudio.

Además, hay 80 casos sospechosos y 16 no residentes (hospitalizados en Junín), que corresponden a las localidades de 25 de mayo, Los Toldos, Leandro N. Alem y O´Higgins.

En el día de ayer, se sumaron 241 sospechosos de los cuales 68 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Informaron, además, que recibieron el alta 67 personas de nuestra ciudad y 7 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Las personas fallecidas son tres hombres, de 68, 71 y 74 años.

Posta móvil de testeos

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que hoy se pondrá en funcionamiento la posta de testeos móviles, para que más vecinos puedan realizarse el test rápido de Covid-19 y así disminuir la circulación del virus.

En esta oportunidad, la posta se encontrará en la plaza 25 de mayo, entre las 9.30 y las 11.30.

Cabe destacar que, además, el municipio seguirá realizando test rápidos de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 14 a 16, en el CIC de Alvear y Alberti.

Se recuerda a los vecinos que los test están destinados a pacientes que presentan síntomas y se realizan con indicación médica.