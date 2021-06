Representantes del oficialismo y la oposición destacaron la importancia de la obra para la Región

Funcionarios nacionales, legisladores provinciales e intendentes de la región se encuentran este mediodía en la inauguración del tramo Chacabuco-Junín de la Autopista 7. El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, indicó que "en julio de 2015 me comprmetí con los vecinos autoconvocados a llevarle una carta a Mauricio Macri, en agosto de 2015 la entregué y el 11 de septiembre de ese año, en la rotonda de Chacabuco, prometieron la realización de esta autopista. En 2016 arrancó y no ha parado más allá de alguna pequeña pausa, es fundamental que una política pública no sea cuestionada, debe ser una política de Estado, en un momento de tanta grieta es importante que comience con una gestión y termine en otra. También es importante la credibilidad y el valor de la palabra: no es lo mismo prometer y hacer que prometer y no hacer. Hoy es un día de celebración".

Desde el lugar, el senador provincial Juan Fiorini dijo que "estuvieron los vecinos haciendo pedidos y reclamos, hubo muchas reuniones, visitas a funcionarios, sesiones en el Concejo Deliberante, cortes de ruta, hoy lo vemos reflejado en esta obra que va a traer mucha seguridad para los que la transitamos, hubo muchos accidentes, la autopista trae seguridad y tranquilidad, también es importante para el sistema productivo. Esta obra la inició Mauricio Macri, por decisión política, con María Eugenia Vidal y apoyo de intendentes como Pablo Petrecca y eso que empezó en 2016 hoy está dando frutos". Por otro lado, el senador destacó que "esta ruta, además de ser importante por los que transitamos, nos une con Chile, con muchas provincias y es una obra que tiene muchos tramos porque es de magnitud importante, pasa a ser la segunda más larga de Argentina".

Por su parte, la diputada Valeria Arata destacó que "es un deseo que tenía toda la región, es muy importante por lo que implica en términos de comunicación con Capital Federal y en términos productivos, esto permite traslado más rápido y seguro, todos conocemos a alguien que perdimos en estos tramos; Mario Meoni también tenía este anhelo, hoy siento que es un día de alegría y de emoción, para mí y todos los juninenses porque en esto no hay grietas, lucharon muchos vecinos por esto". Y agregó que "nos posiciona en un lugar estratégico, potencia a nuestra ciudad, se puede fomentar el turismo en la Laguna de Gómez, volver a tener el autódromo, son obras realmente estratégicas".

El tramo Chacabuco – Junín de la Autopista Ruta Nacional 7 tiene una extensión 39,7 km en total, por una inversión de $5.065 millones para brindar mayor seguridad vial a miles de personas e impulsar el desarrollo productivo de la región. Vialidad Nacional finalizó los trabajos de autopista en 19,7 km, entre los km 229 y 258,7, y completó las obras para habilitar de forma definitiva los trayectos inaugurados en octubre de 2019 (Km 219 al 229 y del Km 245 al 255), que debieron ser cerrados al tránsito a los cuatro meses por falta de obras y no estar en condiciones para la correcta circulación.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, apuntó a Democracia que "como dijo Pablo Petrecca, es importante el valor de la palabra, el esfuerzo de los autoconvocados y un gobierno que los escuchó y cumplió para iniciar esta obra, luego el otro gobierno siguió con el 20% que faltaba para culminarla, estamos muy felices de que los vecinos van a poder viajar seguros, todas las muertes se podrían haber evitado, esperemos que la obra continúe para unir las ciudades que faltan y que 'la ruta de la muerte' sea solo un mal recuerdo del pasado, de cuando no se invertía en las cosas prioritarias como lo es cuidar la vida".