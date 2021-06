El paro rural sería hasta las 24 horas de hoy, pero podría extenderse

Está previsto que el paro del campo concluya hoy a las 24 horas. El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, en diálogo con TeleJunín dijo que la protesta podría extenderse si el Gobierno Nacional no revé la medida de levantar el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días.

Este paro del campo consiste en el cese de la comercialización de hacienda, lo cual ha afectado el abastecimiento de la carne, provocando escasez del producto. En este sentido, la Mesa de Enlace, que conforman Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), apuntó que a partir de hoy miércoles regresará la venta de hacienda con el objetivo de que no se produzca más desabastecimiento.

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, en principio hizo hincapié en que la situación más apremiante y grave era lo que estaba pasando en nuestro país, la pandemia, y que lo importante era que este tema se resolviera. “Por suerte hay cada vez más vacunas. Desde nuestro lado, llamamos a la reflexión, que nos sigamos cuidando, que puede no faltar tanto, cada vez hay más gente vacunada”, dijo.

El otro problema que preocupa a todos es lo que está pasando con el precio de la carne y el cierre de las exportaciones de la misma.

Al respecto, Frederking apuntó: “Es momento de concordia, de equilibrio, que los argentinos estemos más unidos que nunca, pero estamos muy preocupados con esta medida, que consideramos muy grave, un error no forzado del Poder Ejecutivo, porque no tiene ningún sentido, no beneficia a nadie y perjudica a todos”.

“Ya se había tomado”

El dirigente de la Sociedad Rural de Junín manifestó: “Supuestamente el Gobierno busca bajar el precio de la carne, pero no lo logra. Y esto no es porque nos parezca a nosotros, sino porque básicamente esta medida ya se tomó en el 2006 y lo que generó es que no paró de subir y la producción no paró de bajar, se perdieron puestos de trabajo. Claramente, es muy grave porque habla de la no previsibilidad del país”.

Al explicar la situación que estaban atravesando, dijo: “Uno contrae compromisos internacionales para la entrega de determinados productos y de buenas a primera incumple esos contratos. Es más grave ahora, ya que a diferencia del 2006 hoy el 75 por ciento de lo que se faena va a consumo interno y un 25 se exporta. De ese 25 por ciento, el 75 por ciento se lo lleva China en vacas viejas, vacas de descarte, de tambos, porque cada vez se cierran más tambos, y de alguna forma con esas vacas reponen un poco la situación económica y, de buenas a primeras, con estas medidas lo que sí logra es que esas vacas bajen muchísimo de valor. Pero, a la vez, no cambia en nada la situación, porque el argentino no consume esas vacas que, generalmente, iban afuera, el argentino no consume ese tipo de carne”.

Ante esto, el conductor de TeleJunín acotó que él había visto “colas de gente en distintas carnicerías, que iban a comprar a pesar del aumento y de la escasez de la carne” para aludir al comportamiento argentino, que indicaría que quién quiere, compra igual.

Mencionó también un mail de Jorge Parejas, uno de los consignatarios de hacienda, quien da algunas sugerencias, algunas medidas supuestamente mejores a las que tomó el Gobierno como “bajar el 3 por ciento del IVA, el gasoil diferenciado para el transporte, bajar a la mitad el adelanto a cuenta del IVA que paga la industria frigorífica, subsidiar un poco en la luz y gas a los frigoríficos, bajar los gastos bancarios” lo que significaría una baja del 12 por ciento de la carne.

Al respecto, Frederking dijo que parecían “medidas interesantes”, pero que claramente había que producir más porque incluso así al Gobierno ingresaba mayores divisas.

“Se creó un Consejo de Agroindustria para exportar más, entonces esta medida es una contradicción – advirtió el ruralista. Si producimos más, generamos más oferta y eso va a compensar la demanda. En lo que es el producto final de la carne, que va al mostrador, a la góndola, nosotros somos la parte del origen, incidiendo en un 20 a 25 por ciento del precio de la carne. Gran parte se va entre el frigorífico y la carnicería y los impuestos. El monto de los impuestos gira alrededor del 30 por ciento”.

Los políticos

“Observamos la preocupación de algunos políticos a nivel nacional, respecto a la mesa de los argentinos. Me parece que deberíamos preocuparnos por la inflación que viene de toda la vida y es el gran problema que carcome los sueldos. Es importante que los que proponen todo esto hagan un esfuerzo”, dijo.

Según lo manifestado por Frederking, quien está haciendo un gran esfuerzo durante la pandemia es el sector privado, pero no el sector público.

“Es importante que bajen gastos superfluos, innecesarios, que hagan algún gesto simbólico desde las Cámara de Diputados, de Senadores, a nivel nacional y nivel provincial, lo mismo que desde el Ejecutivo, no se ve que vayan a ajustar sus sueldos o busquen ahorrar”, apuntó el dirigente.

“Lo más importante de todo es que busquemos producir más, incluso porque así al Gobierno le entra más plata. El año pasado, le entraron 3.000 millones de dólares por las exportaciones. Esta medida está en contra del ingreso que el propio Gobierno recaudaba”, destacó.

Cómo sigue

Respecto a cómo seguían las medidas de protesta, o el paro del campo, Frederking dijo que si bien a los productores no les gustaba parar (cese de la comercialización de hacienda) era la forma encontrada de protestar ante lo que ellos consideraban injusto.

Señaló que la protesta del campo había tenido el apoyo de las cámaras empresariales, del comercio y hasta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (PJ- Frente de Todos) quien había dicho que esta era una muy mala medida

“Se seguirá o no, en función de las medidas que tome el Ejecutivo. Si siguen la prohibición de exportar seguirá el plan de lucha del campo. Está planteado agregar granos, porcinos. Veremos, pero esperamos que el Gobierno reflexione de una vez y que entienda que es una muy mala medida”, dijo.

El conductor de TeleJunín Noticias le preguntó si esta medida del gobierno era “ideológica”, a lo que Frederking respondió que él era “antigrieta” y que prefería que no hubiera problemas ideológicos. “Desde mi lugar trato de juntarme con todo el mundo para salir de esta grieta que tanto mal le hace al país, pero si uno reflexiona pareciera que es así, porque no se entiende bajo ningún punto de vista”, aseguró.

El productor hizo referencia a que en los últimos días hubo un incremento en el precio de la carne debido a la escasez. “A pesar de que la vaca va a bajar mucho de precio, al no exportarse, esa baja no iba a ir a las góndolas”, apuntó.