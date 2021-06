Hay 1.220 casos activos de Covid y preocupa la falta de camas de terapia

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que ayer se registraron 151 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad y que fallecieron dos personas. Se trata de dos hombres, de 72 y 73 años. El número de decesos desde el inicio de la pandemia ya asciende a 284.

Asimismo, se informó que hasta ayer, no había camas de terapia disponibles para internaciones por Covid en los centros de salud de la ciudad, según el reporte de las autoridades sanitarias.

A ello, se suma una cuestión que se evidencia en este nuevo rebrote de Covid y que tiene que ver con una baja en la edad de los pacientes.

En una nota publicada por Democracia el domingo 30 de mayo, el presidente del Círculo Médico, Gabriel Scattarello alertó sobre la situación en las terapias: “El promedio de edad que estamos viendo en las UTI es de alrededor de 50 años, pero tenemos pacientes de 37 o 38 también”. Y agrega: “Uno va a la Terapia y el 60 o 70 por ciento de los pacientes son menos de 60 años”.

Cabe destacar que la situación también impacta en la ocupación de camas, ya que los pacientes más jóvenes en muchos casos tienen una mayor resistencia y la ocupación se puede extender por más días.

151 nuevos casos

En el día de ayer, se analizaron 160 muestras en el laboratorio (11 no residentes) y se realizaron 93 testeos rápidos municipales.

Del total de muestras de Junín, 32 resultaron negativas y 110 positivas. Además, se sumaron 41 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico, por lo que el total de casos diarios fue de 151.

Los casos positivos corresponden a 77 mujeres y 71 hombres. De estos, 48 casos corresponden a contactos estrechos, 3 a personal de salud y 104 tienen nexo en estudio.

Actualmente, hay 72 casos sospechosos y 11 no residentes que corresponden a la localidad de Pergamino, Vedia, Leandro N. Alem y Lincoln.

El número de personas cumpliendo aislamiento preventivo es de 1.042.

En el día de ayer, se sumaron 280 sospechosos de los cuales 73 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez, se informó que recibieron el alta 146 personas de nuestra ciudad y 6 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.