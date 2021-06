El FDT reclama un fondo para las pymes

Concejales y dirigentes del Frente de Todos (FDT) de Junín mantuvieron una reunión, ayer, vía Zoom, con comerciantes del sector hotelero gastronómico, el más golpeado económicamente por la pandemia.

Desde el sector productivo, se brindó un panorama de la crítica situación y el pedido para que desde la política se brinden soluciones concretas. En este contexto, los concejales presentaron un proyecto de ordenanza que crea un fondo de contención para las pymes que atraviesan por esta compleja situación.

“La reunión tuvo lugar luego de que el intendente supeditara su poder de flexibilizar la Fase 2 en la que se encuentra Junín al acompañamiento de la oposición y sirvió para que ambas partes pudieran expresar sus posiciones y escucharse”, afirmaron desde el FDT.

Y agregaron que en la reunión mantenida por la mesa de crisis, “el consejo de los responsables de la Salud dejó en claro que no hay margen en Junín para una flexibilización”.

Desde este espacio político expusieron las razones por las que no podían acceder a tal cosa y expusieron lo que, desde su punto de vista, es una propuesta superadora sin complicar aún más la situación sanitaria del distrito. “El fondo de contención utiliza los recursos que el municipio no ejecutó en 2020 (307 millones de pesos) y participan con poder decisorio las cámaras empresarias, que tendrán injerencia sobre su destino”, señalaron.

“Ambas partes coincidieron en mantener de forma urgente una reunión en la que participen las cámaras, el oficialismo y la oposición, al mismo tiempo para evitar así dilaciones y versiones encontradas sobre el mismo tema”, indicaron.

Meneses: “Las flexibilizaciones nunca han generado resultados positivos”

“Cada vez que participo del Comité de Crisis que convoca el Gobierno de Junín mi decepción y mi preocupación aumentan. En cada encuentro, el intendente Petrecca muestra una irresponsabilidad que realmente asusta. Como lo he dicho desde el principio, el sistema de fases que indica el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su ministerio de Salud, está para cumplirlo”, afirmó Sebastián Meneses en su cuenta de la red social Facebook.

“Las flexibilizaciones nunca han generado resultados positivos. Nunca. Es más, yo diría que, todo lo contrario”, agregó.

“Las normas sanitarias están para cumplirlas. Se trata de una cuestión de vida o de muerte. Y no de especulaciones políticas”, cerró.