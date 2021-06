No hubo consenso político y Junín acata la Fase 2 sin flexibilizaciones

Sin puntos de acuerdo entre el oficialismo comunal y la oposición –un ademán repetido de la política juninense-, finalmente no habrá modificaciones a las restricciones dispuestas por la Fase 2 de la cuarentena en nuestra ciudad, un reclamo de los sectores comercial y gastronómico, en el primer caso, para que los clientes puedan ingresar a los negocios; y, en el segundo, para que se permita un aforo del 30% en los salones.

De hecho, tras una nueva reunión de la mesa de crisis, realizada ayer, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunció que la falta de consenso hizo que no hubiese flexibilización de las actividades productivas y económicas.

“No seré el intendente que clausure un comercio por querer trabajar, sí por no cumplir los protocolos sanitarios", disparó el jefe comunal del PRO, en un tiro por elevación a la oposición.

El funcionario admitió que el momento que atraviesa la ciudad es "muy delicado". Y dijo: "Junín, desde este lunes, pasa a la Fase 2, al igual que 121 municipios de la provincia de Buenos Aires, de un total de 135. Este momento delicado nos exige a cada uno de nosotros dar lo mejor, a los ciudadanos, a los políticos y al Estado, nacional, provincial y municipal, y, sin dudas, nos exige mucha responsabilidad social".

"Por eso quiero, en primer lugar, agradecer a la inmensa mayoría de los juninenses que han respetado el Decreto Nacional en estos 9 días de confinamiento, volviendo a hacer un gran esfuerzo como comunidad. También a la Policía de la provincia de Buenos Aires, al equipo municipal de Control Ciudadano, inspectores y monitores por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado en estos días", agregó.

Testeos y vacunación

"En la última reunión de la mesa de crisis habíamos anunciado que íbamos a incrementar la política de testeos, entendiendo que es una de las tres patas fundamentales para hacer frente a esta crisis sanitaria, ya que permite evitar la propagación del virus. Hoy, de manera gratuita, estamos implementando esta política de lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 14 a 16, en el CIC de Alvear y Alberti. Al día de hoy, llevamos realizados 1.649 testeos rápidos. Además, la semana pasada iniciamos una recorrida por cada localidad del Partido, con lo cual los días viernes iremos recorriendo los distintos pueblos para realizar testeos", destacó.

En este sentido, el intendente anunció que desde esta semana, "y entendiendo lo fundamental de los testeos, pondremos en marcha nuestra posta sanitaria móvil para recorrer los distintos barrios realizando testeos para seguir estando cerca de los vecinos. Hoy en la mesa de crisis se habló que junto a la Región Sanitaria también estaremos avanzando para trabajar en conjunto en un nuevo horario, de 16 a 19, tres días a la semana. Así que seguramente muy pronto daremos a conocer el lugar".

Otra acción marcada como fundamental por Petrecca es el seguimiento de casos, sobre lo cual adelantó: "Ante el aumento exponencial de casos y la dificultad que esto generó, desde el municipio estamos sumando más recursos para realizar un mejor seguimiento de los casos positivos, tarea que realiza el municipio a través de su call center. En el caso de los seguimientos de los casos estrechos, lo lleva adelante la Unnoba, tras un convenio firmado con la provincia de Buenos Aires".

Tal como lo ha señalado en otras oportunidades, sin embargo, la 'pata' más importante para salir adelante es la vacunación, sobre la cual expresó: "Es fundamental acelerar el proceso, porque cada día cuenta. Vemos con buenos ojos, el arribo de nuevas vacunas en los últimos días, porque es el camino para inmunizar a la comunidad".

Ayuda económica

En otro orden, Petrecca indicó: "También es importante atender la situación económica de cada juninense. Por eso seguimos trabajando con medidas de acompañamiento que tienen que ver con la eximición de tasas y el otorgamiento de microcréditos a los sectores más perjudicados, entre otras. Y en los próximos días estaremos anunciado la implementación de más medidas de acompañamiento, porque entendemos que debemos estar más cerca que nunca, acompañando desde los tres niveles del Estado. Por eso seguiremos escuchando, dialogando y buscando alternativas, primero para que cada rubro pueda desarrollar su trabajo y, después, acompañando con todas las herramientas que el Estado municipal posee".

"Sabemos del cansancio, del agobio y la incertidumbre, pero es la realidad que hoy nos toca transitar y debemos enfrentarla y salir juntos de esta situación. Por eso les pido a los vecinos que nos sigamos cuidando, porque esta segunda ola ha pegado muy fuerte en todo el país, y que trabajemos todos juntos y sin mezquindades para salir adelante", remarcó.

Luego de escuchar a los referentes de las mesas sanitaria, social y de seguridad y económica, Petrecca manifestó: "Desde el inicio de la pandemia, siempre dijimos que nuestro objetivo era cuidar la salud y las fuentes de trabajo. Así lo hicimos, siempre aclarando que había un factor clave para decidir acciones y que era ese famoso 'botón rojo' que tenía que ver con la ocupación de camas. Sin dudas, el sistema de salud está haciendo un gran esfuerzo, que siempre agradecemos. Ese nivel de ocupación, hizo que muchos vecinos tuvieran dificultades para acceder a la atención que necesitaban".

"En cada cuarentena que tuvimos nos permitimos flexibilizar pensado en la salud y el trabajo, no hizo falta apretar ese botón rojo. Pero hoy sí, porque estamos en el peor momento, esperando que el último confinamiento dé resultados. Por eso, ante esta situación tan compleja de lo sanitario, pero también de lo económico, necesitamos de gestos y consensos y, más que nunca, del diálogo de todos. Y cuando digo todos me refiero al sector político, porque no está bueno que nos vean pelear por cosas que no tienen sentido, cuando se pierden vidas y se funden empresas", señaló.

Sin acuerdo

El intendente contó que "ante eso, en los días previos a esta reunión de la mesa de hoy, me reuní con todos los sectores productivos para decirles que estamos dispuestos como gobierno a avanzar en alguna flexibilización del actual esquema de fases. Por supuesto, siempre que esto no ponga en crisis, aún más, la situación sanitaria. Pero para esto era fundamental llegar a un acuerdo político. Lamentablemente al día de hoy no pudimos, ya que el Frente de Todos no quiere acompañar estas medidas de flexibilización. Lo respetamos, pero seguiremos insistiendo por medio de las cámaras, para encontrar consenso y tener empatía, viendo lo complejo de lo sanitario, pero también de lo económico".

"Hemos visto en los últimos días informes muy preocupantes de la Argentina, con 12.000 hoteles y locales gastronómicos cerrados en el país. Por eso, si no estamos a la altura, el impacto será mayor, desde lo económico, desde lo social y psicológico. Por eso insisto en la necesidad de acuerdos, no podemos decir que Junín está como está por culpa del Intendente o echarle culpas a la oposición. Por una vez, tenemos que juntarnos, ponernos de acuerdo. Como intendente he convocado al diálogo, tenemos que dejar de echar culpas, porque las medidas que tomamos no hacen que la situación sanitaria se agrave, fueron para defender el trabajo".

"Necesitamos consenso y compromiso de todos, dejar de ver qué tajada política podemos sacar, por eso sigo instando al diálogo y que nos pongamos de acuerdo para defender la salud y la economía de los juninenses. Hoy, ante la falta de consenso, hemos decidido desde el municipio acatar la Fase 2 impuesta por la provincia de Buenos Aires, sin modificaciones", concluyó.

En el marco de las preguntas realizadas por la prensa a los representantes de cada mesa y el intendente, se consultó sobre la decisión de algunos comercios no esenciales de abrir sus locales. Ante esto, Petrecca dijo: "No pierdo la esperanza de que podamos encontrar acuerdos desde la política. Yo no voy a ser el intendente que clausure un negocio por querer trabajar, sí puedo ser un intendente que clausure un negocio por no cumplir los protocolos sanitarios".

30 mil vacunados en Junín

Al momento de tomar la palabra, el médico Gabriel Scatarello, coordinador de la Comisión Sanitaria, dijo: “La comisión decidió que se acate la Fase 2 tal cual como baja desde la provincia de Buenos Aires y queremos que, mientras sigan las restricciones, se progrese con el ritmo de vacunación. Desde el jueves pasado hasta hoy se recibieron 9.000 dosis que serán aplicadas a vecinos de Junín y vemos con buenos ojos que se incentive esto, porque es la única salida que tenemos ante la pandemia”.

“Insistimos con el aislamiento de aquellas personas que presenten síntomas como fiebre, diarrea, dificultad para respirar, tos o dolor de garganta”, dijo el doctor y añadió: “Se siguen haciendo testeos por parte del municipio en el CIC y, próximamente, se abrirá otro centro de testeo que dependerá de provincia de Buenos Aires”.

Seguidamente, Scatarello indicó que “la gente que necesite hacer consultas por otro tipo de patologías lo puede hacer, los CAPS están abiertos para atender enfermedades crónicas, como también lo están consultorios del HIGA y de las clínicas privadas”. Luego, puntualizó: “Es muy importante que todas las personas se inscriban en el programa de vacunación, especialmente los mayores de 18 años ya sea que tengan o no patologías previas”.

“En Junín ya son 30.000 las personas vacunadas con una dosis y 12.000 con las dos dosis; en los próximos días se seguirá ampliando la vacunación en los centros a disposición”.

Olguín: “Hubo un alto acatamiento”

En tanto, el párroco Carlos Olguín, responsable designado de la Comisión Social y de Seguridad manifestó: “Nos reunimos miembros del Consejo de Pastores, de la Iglesia Ortodoxa y Católica; Desarrollo Social, Deportes y Seguridad del Municipio y autoridades de las fuerzas policiales. En cuanto a la seguridad, los responsables nos dijeron que hubo un alto acatamiento a las medidas restrictivas en Junín, tal es así que solamente fueron desactivadas dos fiestas clandestinas”.

“Los actores sociales de Desarrollo Social informaron que no hubo grandes modificaciones en la necesidad de la gente en cuanto a los módulos alimentarios. Ya se concretó un aumento de los módulos que proporciona el SAE que pasaron a 10.668 en los tres niveles educativos, y el municipio hizo lo propio con 1.700 módulos que se entregan a niños vulnerables”, agregó.

Olguín también destacó del encuentro “la importancia de la espiritualidad para la gente, el hecho de poder encontrarse con el otro y la tarea de contención que realizan los referentes de culto que se ve imposibilitada de realizarse con estas restricciones”. Además, alertó que “desde el Servicio Local de protección y promoción de los derechos del niño, niña y adolescente informaron que hubo un aumento significativo de los casos de violencia intrafamiliar”.

Casella: “Somos conscientes de la crisis sanitaria, pero también de la situación crítica de nuestros asociados”

Juan Víctor Casella, referente de la Comisión Económica/Productiva expresó: “Junto a todas las cámaras que integran esta comisión hemos llegado a la conclusión que queremos solicitar en el marco de la Fase 2 que los comercios puedan atender a sus clientes dentro del local, con el cumplimiento de los protocolos y de acuerdo al tamaño del establecimiento comercial”.

“También solicitamos que la gastronomía pueda contar con el 30% de aforo dentro de sus salones y que las guarderías puedan funcionar para que los empleados de los distintos rubros productivos puedan tener a sus hijos a buen resguardo”, afirmó.

Asimismo, Casella dijo que “somos conscientes de la crítica situación sanitaria, pero también de la crisis que están viviendo nuestros asociados, después de tanto tiempo de cuarentena y no poder trabajar. Agradecemos la ayuda estatal de Nación, Provincia y, fundamentalmente, del Municipio con la eximición de tasas y microcréditos que son muy importantes para el sector gastronómico”.

Posta sanitaria móvil

Esta semana, el Gobierno de Junín implementará una posta sanitaria móvil para realizar testeos rápidos de Covid-19 en distintos sectores de la ciudad. Esta medida se suma a la atención que se realiza en el CIC de Alvear y Alberti, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 14 a 16. Además, desde la semana pasada, los testeos se realizan una vez por semana en las distintas localidades.