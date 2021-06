Junín ya se mueve al ritmo de la Fase 2: qué está permitido y qué no

Luego de la reunión del Comité de Crisis, que tuvo lugar ayer en el Complejo San Martín, el municipio de Junín dio a conocer las medidas y restricciones que entraron en vigencia ayer y continuarán hasta el 11 de junio.

Cabe recordar que de acuerdo al decreto nacional 334/2021 y como excepción, el próximo sábado 5 y domingo 6 de junio se implementará nuevamente la Fase 1 en todo el país.

Circulación y reuniones sociales

Según se informó, respecto de la circulación en la ciudad solo se podrá circular entre las 6 y las 20, en cercanías del domicilio, por razones esenciales o especialmente autorizadas.

Se restringe la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana, salvo para el personal esencial.

A su vez, se encuentran prohibidos los encuentros sociales tanto en espacios abiertos como cerrados.

El transporte público circulará con frecuencia normal. Además, el estacionamiento medido queda momentáneamente suspendido en las dos zonas (Zona 1 y Zona 2).

Actividades comerciales

En la nueva Fase 2, están habilitados a abrir solo los comercios esenciales desde las 6 de la mañana y hasta las 19.

Los comercios no esenciales solo podrán atender en espacios abiertos (no se permite el ingreso de clientes), realizar envío a domicilio y retiro en la puerta desde las 6 y hasta las 19.

En cuanto a los profesionales, obras de construcción y servicios (peluquerías, centros de estética, plomería, electricistas, entre otros) podrán hacerlo desde las 6 y hasta las 19.

A su vez, se indica que los locales gastronómicos solo podrán trabajar al aire libre o con retiro en el local hasta las 19 o, en su defecto, bajo la modalidad de delivery hasta las 0 horas.

Recreación, deportes y cultura

Respecto de las actividades recreativas y deportivas, se aclara que solo se podrá realizar deporte o actividad de esparcimiento individual al aire libre.

Se suspenden las actividades deportivas grupales con contacto en espacios cerrados y en lugares al aire libre.

Tampoco están permitidas las actividades individuales en lugares cerrados, como gimnasios, salones de danza y ritmos.

A su vez, se suspenden las actividades educativas y culturales en centros recreativos, institutos, talleres, academias, y jardines maternales.

Asimismo, no hay clases presenciales y no se permiten las actividades educativas no escolares presenciales, excepto educación especial.

Quedan, además, suspendidas todas las actividades y ceremonias religiosas en lugares cerrados.

El parque Borchex permanecerá cerrado para reuniones sociales.

Otras fases

Según indicaron desde la provincia, en Fase 3, la circulación nocturna se permitirá hasta las 0 horas, al tiempo que los locales comerciales no esenciales dispondrán de una hora más para atender al público con las puertas abiertas.

Otra diferencia importante respecto de la fase anterior es que las clases educativas volverán a ser presenciales.

Los locales gastronómicos, en tanto, podrán atender hasta las 23 al aire libre o en espacios interiores con un aforo de hasta el 30%.

Seguirán suspendidas las reuniones sociales y familiares y se mantendrán las mismas limitaciones para las actividades culturales, recreativas, deportivas y religiosas.

En la región, de momento, General Arenales y Rojas, se encuentran en Fase 3.

Por otro lado, en Fase 4, se mantendrá la restricción nocturna de 0 a 6, pero se permitirá la apertura de comercios no esenciales y de locales gastronómicos hasta las 0 h, en el último caso con un aforo máximo en espacios interiores del 50%.

Un cambio importante es que se habilitarán las reuniones sociales y familiares en domicilios hasta 10 personas, y las actividades deportivas podrán realizarse también en espacios cerrados, incorporándose además los deportes con contacto.

Las actividades sociales, culturales, recreativas y religiosas continuarán realizándose únicamente al aire libre, pero sin el límite de 10 personas (se permitirá hasta 100 personas).

En los distritos que se encuentren en Fase 5 debido a una menor circulación del virus, se aplicará la restricción horaria desde las 2 hasta las 6 de la mañana.