Acompañamiento para los adultos mayores

En el marco de la pandemia y a pesar de que muchas actividades se suspendieron por las nuevas medidas restrictivas, la dirección de Adultos Mayores, continúa estando cerca de las personas de dicha franja etaria, con llamados a quienes participan del programa Abuelos Conectados, visitas a geriátricos y entregas de mercadería.

Al respecto, la responsable del área, Adriana Summa, expresó: "Nuestra tarea se divide en varias acciones: por un lado, lo recreativo que lo hicimos durante todo el verano y los primeros meses del año, pero que lo tuvimos que suspender debido a las nuevas medidas, al igual que los talleres. Pero, por otro lado, seguimos con muchas de las otras tareas habituales a la dirección".

"Las operadoras siguen trabajando cada una desde sus casas, ya que hicimos burbujas, porque los llamados continúan. Hoy necesitamos que el contacto no se pare y por eso seguimos y más en este momento tan complicado. No podemos dejar de contactarnos con las personas mayores porque son los que más nos necesitan. Hay mucha gente que está sola y debemos estar junto a ellas", agregó.

"Además, seguimos concientizando por el tema de las visitasen los geriátricos y también seguimos recibiendo registros de temperatura para que todo funcione como corresponde", detalló.

"También seguimos trabajando con la asistencia a los adultos mayores ya que se han dado muchos pedidos de ayuda. Hemos tenido situaciones de violencia con los adultos mayores, por lo cual trabajamos de manera conjunta con otras áreas del municipio. Es un tema que nos ocupa y por eso nos venimos capacitando continuamente con la Lic. Alejandra Vázquez de la Fundación Surcos. Días atrás, hicimos una capacitación todos los integrantes de la dirección y también estamos brindando esas capacitaciones a las personas que trabajan o son responsables de geriátricos".

Para finalizar, expresó: "También estamos trabajando con personas que no están en residencias, que viven solas y necesitan alimentos o contención. Y en ese sentido seguimos estando junto a ellos. Tenemos un equipo comprometido en el que cada uno aporta lo suyo desde su lugar. El trabajo en la oficina es diario y toda la semana, porque los adultos mayores nos necesitan. Estamos a disposición de todo lo que necesiten tanto los geriátricos, como los adultos mayores en general y sus familias".